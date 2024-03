V noci na štvrtok Denver Nuggets na domácej pôde prehrali súboj s Phoenixom 97 : 104. Vynikol Nikola Jokić v radoch klubu zo štátu Colorado, ale jeho 22 bodov, čo je pre nášho basketbalistu relatívne dobrý výkon nestačilo na triumf. Phoenix k triumfu viedol Kevin Durant s tridsiatimi bodmi na svojom konte.

Tak sa NBA regulárna sezóna tiež chýli ku koncu, kluby dosiaľ už zohrali viac ako 70 zápasov a konkrétne sa táto fáza skončí v polovici apríla. Čo sa týka postupu do play-off, zdá sa, že je situácia zaujímavejšia na Západe, predovšetkým v boji o čo najlepšie štartujúce pozície. Aktuálny majster NBA ligy, spomenutý Denver Nuggets je zatiaľ prvý so skóre 51 – 22.

Nasleduje Oklahoma City Thunder s 50 – 22 a Minnesota Timberwolves s rovnakým výkonom. To asi znamená, že tieto tri celky budú bojovať o prvé pozície pred začiatkom play-off. Na miestach v Top 6 sú aj LA Clippers, New Orleans a Dallas.

Na pozíciách play-in sú Phoenix, Sacramento, LA Lakers a Golden State. Šancu má aj Houston, ostatní asi už nie. Dvanásta je Utah, ktorá má až o osem víťazstiev menej, takže má iba teoretickú šancu postúpiť.

Z druhej strany na Východe je jasný líder konferencie – Boston Celtics sú presvedčiví a so skóre 57 – 15 nie iba, že majú garantovanú play-off, ale aj na prvé miesto už potrebuje len jeden triumf z dvanástich pozostávajúcich zápasov.

Boston v tejto sezóne dominuje a zdá sa, že sú odhodlaní napraviť chybu z minulej sezóny, keď vo finále východnej konferencie nečakane prehrali proti Miami. Situácia je teraz podobná – Boston je vysoko, ešte lepšie umiestnený ako vlani, kým Miami bojuje o play-off. Uvidíme, ako sa ďalej bude vyvíjať.

Po Bostone na Východe nasleduje Milwaukee a na vysokom treťom mieste sú konečne New York Knicks. Klub z jedného z najväčších miest sveta dlhé roky nedokázal byť konkurenčný, v poslednom desaťročí iba dvakrát postúpili do play-off. Poslednýkrát v konferenčnom finále vystúpili v roku 2000 a šampiónmi NBA ligy neboli od roku 1973.

Pre milovníkov populárneho seriálu Priatelia sú New York Knicks asi tiež známi, lebo im fandí Joey Tribbiani.

Situácia v boji o play-off je relatívne jasná

Keď ide o ostatné celky treba spomenúť, že je situácia možno o štipku komplikovanejšia ako na Západe. O pozostávajúce tri pozície, ktoré prinášajú priamu play-off, konkuruje päť mužstiev, kým play-in, zdá sa, budú mať aj Chicago Bulls a Atlanta Hawks.

Zatiaľ práve Atlanta vlastní pozíciu desať, poslednú prinášajúcu postup a Brooklyn na 11. mieste má o päť triumfov menej – asi priveľa. Majster NBA ligy zo sezóny 2018/2019 Toronto Raptors sú nízko, bez žiadnej šance na postup.

Najslabší celok kompletnej ligy je Detroit Pistons so skóre 12 – 61, ktorému hrozí prekonanie svojho vlaňajšieho negatívneho rekordu, keď finišovali so 17 – 65. Inak najhoršiu sezónu v dejinách NBA ligy predviedli Charlotte Bobcats, keď v sezóne 2011/2021 dosiahli len sedem triumfov a zažili 59 prehier. Vtedy systém súťaže bol iný v porovnaní s dnešným, ale nikdy predtým a nikdy po tej sezóne ani jeden celok nemal taký zlý výkon ako Charlotte. Do konca regulárnej časti už zostalo málo zápasov. Potom nasledovať bude play-in a po nej aj play-off.

Treba na zreteli mať to, že do ďalšieho kola postupujú celky, ktoré v rozohrávaní dosiahnu štyri triumfy, takže eliminačné kolá trvať môžu do leta. V podstate je tak aj plánované – finále NBA ligy by odštartovať malo 6. júna a prípadný rozhodujúci siedmy zápas je stanovený na 23. júna.