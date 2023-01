V organizácii Petra Dešića, MOMS Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka včera večer bola premiéra fotomonografie Dedičstvo, ktoré pretrváva autora Petra Dešića, ktorý je zároveň i autorom rovnomenného projektu. Tento známy a nadovšetko talentovaný fotograf z Čelareva na svojich fotografiách verne znázorňuje ľudí a život národnostného spoločenstva. Na fotografiách možno zachováva predovšetkým slovenskú identitu, obyčaje, hry, kroje, deti či portréty ľudí, každodenný život z viacerých prostredí.

Premiéra fotomografie sa uskutočnila v miestnostiach Slovenského národného domu v Starej Pazove a jej súčasťou bol aj kultúrno-umelecký program a svojrázna prezentácia slovenského ľudového kroja, do ktorého boli vyobliekané členky spolku a MOMS. Uvedené aktivistky boli iba čiastkou účinkujúcich pred objektívom P. Dešića v tomto prostredí. Toto kapitálne dielo autora je venované tak Slovákom v Starej Pazove, ako aj všetkým národom a národnostným menšinám, ktoré zachovávajú svoje kultúrne dedičstvo. Premiéra fotomonografie sa konala v Klube VHV, ktorý bol primalý pre všetkých návštevníkov tohto prvého spoločného programu SKUS hrdinu Janka Čmelíka a MOMS Stará Pazova. Okrem Pazovčanov na premiére boli aj cezpoľní hostia a medzi nimi aj Boris Konček, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade. V mene organizátorov podujatia v úvodnej časti programu sa prihovorila Libuška Lakatošová, predsedníčka staropazovského slovenského spolku, ktorá zároveň aj program moderovala.

Vydavateľom fotomonografie Dedičstvo, ktoré pretrváva (rok vydania 2022) je Matica slovenská v Srbsku. Obsahuje aj historické údaje o sťahovaní Slovákov do Starej Pazovy (kronikára Jána Horváta), o slovenskom evanjelickom kostole, farskom dome, Ferdinandovi Fedorovi Klátikovi, Michalovi Filipovi (historika Jaroslava Miklovica), Ľudmile a Vladimírovi Hurbanovcoch (Katarína Verešová) a o histórii ľudového odevu (Anna Balážová). Na organizácii fotografovania sa podieľali početní Pazovčania, viaceré tamojšie rodiny, ktoré boli zvečnené objektívnom fotografa Dešića v mnohých typických priestoroch na fotenie. Tlač publikácie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM (bývalé zloženie), Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Željko Čapeľa – SKOS Šafárik a MOMS Dobanovce. Fotomonografia je trojrečová, napísaná v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku.

V predslove fotomonografie Dedičstvo, ktoré pretrváva P. Dešić uvádza: „Fotomonografiu o Slovákoch v Starej Pazove tvoria moje fotografické záznamy, ktoré vznikli v období november 2016 až september 2021. Začalo sa to mojím obrovským nadšením z ľudových krojov, zo zvykov a obyčají, z ľudového staviteľstva starých slovenských domov, ktoré som predtým nepoznal. Postupom času som sa však s touto kultúrou s ľuďmi a rodinami, ktoré ju reprezentujú, zblížil. Títo ľudia nezachovali iba ľudové kroje, ale aj spomienku na život, ktorý poznačil ich vyrastanie. Ako autor som sa pre vydanie tejto publikácie rozhodol z vnútorného presvedčenia, že dokumentárna fotografia jednoducho musí byť zachovaná v klasických hodnotových formách. V súčasnej dobe totiž fotografia zažíva hyperproduktivitu, najmä pokiaľ ide o jej prezentáciu prostredníctvom internetu, kde je nadmerne používaná. Fotografia však stráca svoj zmysel, ak sa nedostane do cieleného tvaru, akým je napríklad výstava, dokumentárny film, či knižná publikácia. Pri mojej návšteve okolitých krajov som si všimol, že autentickosť a estetika, ktorá evokuje nejaké zašlé časy, jednoducho mizne a uvedomil som si aj to, že som mal možnosť v poslednej chvíli zachytiť prvky kultúrneho dedičstva, ktoré tu pretrvali a ktorým prirodzene hrozí zánik. Keď som otvoril brány domov pazovských Slovákov, dostal som možnosť ako fotograf rozvíjať sa a posunúť sa v téme a v motívoch, ktoré sú dnes raritné. Aj vďaka tomu som sa stal autorom, ktorého spoznávajú aj ďalšie národy. Táto publikácia je preto svojráznym vyjadrením uznania a obdivu Pazovčanom. Zároveň chce kniha motivovať, ale aj nadchnúť dnešné generácie a tie ktoré ešte len prídu, aby vytrvali v zachovávaní dedičstva ich predkov, lebo práve vďaka nim sú jedineční a unikátni.“

Na premiére o knihe, jej veľkom význame publikovania, ďalšej spolupráci nielen s P. Dešićom, ale aj organizátormi tohto programu hovorili nielen hostitelia, ale aj etnológovia a etnografi tak zo Srbska, ako aj z Chorvátska a Maďarska. V kultúrno-umeleckej časti programu vystúpila spevácka skupina Združenia pazovských žien a interpretka slovenských ľudových piesní Jaroslava Vršková-Opavská.