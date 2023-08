Premiérka Srbska Ana Brnabićová navštívila Báčsku Palanku, obec, ktorá utrpela najväčšie škody počas búrok, spolu s Novým Sadom. Oznámila, že štát bezodkladne a v najkratšom možnom termíne poskytne pomoc pri sanovaní škôd a odstránení následkov nečasu.

„Najdôležitejšie je, že štát nezanechá svojich občanov napospas, pomôžeme pri sanácii škôd a odstránení následkov nečasu, rovnako ako sme urobili po povodniach. Urobíme to v najkratšom možnom termíne, bez odkladov. Vynaložíme nadľudské úsilie, aby deti mali v septembri pravidelnú výučbu v bezpečných objektoch, domácnosti aby mali zabezpečenú strechu nad hlavou a všetkým obyvateľom obnovíme infraštruktúru. Navštívila som rodinu Mijalković, ktorá prišla o dvoch členov, a to je niečo, čo nikto na svete žiadnym spôsobom nemôže nahradiť. Všetko, čo by som povedala, je nadbytočné, okrem toho, že budem osobne žiadať zodpovednosť za všetkých, ktorí svojím nekonaním prispeli k strate ľudských životov,“ uviedla to na Instagrame premiérka Brnabićová.