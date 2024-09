V nedeľu 29. septembra bude prebiehať akcia bezplatných preventívnych prehliadok v početných zdravotníckych ustanovizniach v celej krajine.

V termínoch od 8.00 do 17.00 hodiny v zdravotníckych ustanovizniach sa budú konať bezplatné stomatologické prehliadky, a to pre tehotné ženy, rodičky (do 1 roku), starších ako 65 rokov, ako aj deti, mladých do 18 rokov, resp. študentov do 26 rokov.

Uvedeným kategóriám občanov bude vykonaná stomatologická prehliadka a podľa potreby aj intervencia – oprava zubu, extrahovanie alebo liečba zubu.

Zoznam zdravotníckych ustanovizní, v ktorých sa budú konať stomatologické prehliadky, je zverejnený na stránke Ministerstva zdravia.

Zdroj: srbija.gov.rs