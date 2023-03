V Galérii Matice srbskej dňa 14. marca bola predstavená kniha o tvorbe Miry Brtkovej, pomenovaná Maliarstvo Miry Brtkovej – rímske obdobie. Prítomných privítala a o diele sa najprv zmienila riaditeľka Galérie Matice srbskej Tijana Palkovljevićová Bugarská.

Pri tejto príležitosti Palkovljevićová Bugarská povedala, že je jedno z Brtkovej diel už dlhšie ako rok zaradené do stálej expozície pod názvom Novosadčania si volia. Spomenutú prácu Miry Brtkovej, z radu viac ako desaťtisíc umeleckých diel, ktoré sú v Galérii Matice srbskej, vybrala riaditeľka galérie Bel Art Vesna Latinovićová, lebo zhodnotila, že práve ono Miru Brtkovú najlepšie reprezentuje.

Neskoršie na prezentácii knihy o pôsobení významnej umelkyne, predovšetkým o jej tvorbe počas života v Ríme hovorili kritik umenia a jeden z autorov knihy Sava Stepanov, ďalší autor tejto publikácie a historik umenia Jerko Denegri, spomenutá riaditeľka galérie Bel Art Vesna Latinovićová, ako aj výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý sa o diele a tvorbe Miry Brtkovej z rímskeho obdobia aj zmienil.

„Je to prvá skutočná monografia, hoci monografické katalógy o výtvarnej tvorbe Miry Brtkovej už boli publikované. Jeden veľmi dobrý katalóg vydalo Múzeum súčasného umenia pri príležitosti jej výstavy. Pribúdali aj ďalšie pri príležitosti jej výstav v Belehrade, ale toto je prvá skutočná monografia, ktorá spracúva iba prvé obdobie jej tvorby v Ríme,“ uviedol Valentík.

Od smrti Miry Brtkovej uplynulo takmer desať rokov, ale je ešte mnoho nespracovaného materiálu o jej tvorbe. Preto podobné publikácie v budúcnosti len môžeme očakávať, lebo sa dielo tejto významnej umelkyne pomaly, ale predsa dostáva tam, kde aj patrí – do špičky výtvarného umenia v Srbsku. Potvrdzuje to aj výtvarný kritik Vladimír Valentík.

„Mira Brtková sa dostáva tam, kde patrí – do špičky výtvarného umenia. Jej výtvarné dielo, podobne ako aj pri spisovateľoch, môžeme sledovať v rôznych kontextoch. Dokonca až v medzinárodnom kontexte, alebo v kontexte talianskeho výtvarného umenia, keďže jej početné významné diela vznikali v Ríme. Mira Brtková jednoznačne patrí aj do korpusu srbského výtvarného umenia, tiež do korpusu vojvodinského výtvarného umenia, ale aj slovenského vojvodinského výtvarného umenia,“ uzavrel Vladimír Valentík.