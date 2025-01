Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes rozprával so zakladateľom, generálnym riaditeľom a spolumajiteľom Web Summit Patrickom Cosgraveom o možnosti, že by Belehrad a Srbsko hostili najväčšiu technologickú konferenciu na svete.

V správe zverejnenej na Facebooku prezident uviedol, že mal veľmi dôležité stretnutie s Cosgraveom a že to bola vynikajúca príležitosť na výmenu názorov o možnostiach zlepšenia technologického sektora v Srbsku, čo prispeje k jeho ekonomickému rastu a rozvoju.

„Hovorili sme o možnosti, že by Belehrad a Srbsko hostili najväčšiu svetovú technologickú konferenciu Web Summit. Pri tej príležitosti som vyzdvihol úspech, ktorý sme dosiahli na poslednom samite, na ktorom sa zúčastnilo 60 srbských inovatívnych spoločností. Zdôraznil som, že Srbsko a Belehrad majú čo ponúknuť a určite zabezpečia najlepšiu organizáciu podujatia, ktoré spája globálnu politiku, technológie a inovácie. Srbsko by sa tak dostalo do globálneho technologického prostredia ako kľúčového hráča na IT scéne a zároveň by sa otvorili dvere novým zahraničným investíciám, partnerstvám, rastu cestovného ruchu a posilnili by sme reputáciu a značku nášho hlavného mesta. Je to príležitosť spoločne zabezpečiť budúcnosť Srbska na svetovej scéne, ktorá sa nám len zriedka ponúka,“ uviedol prezident.