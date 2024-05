Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera stretol s komisárom Európskej únie pre susedskú politiku a rozširovanie Olivérom Várhelyim.

Po stretnutí na spoločnej tlačovej konferencii komisár Várhelyi vyhlásil, že dúfa, že do konca tohto mandátu Európskej komisie Srbsko vstúpi do EÚ, zatiaľ čo prezident Vučić vyjadril nádej, že sa naša krajina do konca roka priblíži otvoreniu takmer všetkých kapitol.

„Som vďačný komisárovi Várhelyimu za jeho návštevu a veľkú energiu, ktorú investuje do zlepšenia postavenia Srbska a celého západného Balkánu. Špeciálne ďakujeme za všetky plány, ktoré ste priniesli do Belehradu – máme na čom pracovať a máme za čo byť vďační. Nejde len o peniaze, ale aj o štrukturálne reformy, z ktorých občania Srbska môžu mať lepší život. Pre nás sú tieto reformy veľmi dôležité, pretože chceme pracovať ešte rýchlejšie a napredovať a žiadame vás, aby ste nás touto cestou podporili,“ povedal prezident Vučić.