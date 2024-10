Prezident Aleksandar Vučić sa počas Hamburskej konferencie o udržateľnosti stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

„Mali sme dlhý, otvorený a zmysluplný rozhovor. Hovorili sme o mnohých témach, o ceste Srbska do Európskej únie, situácii na Kosove a Metóchii a dosiahli sme veľkú zhodu v mnohých svetových témach. Zdôraznili sme dôležitosť našej spolupráce a bez ich spoločností by sme len ťažko dosiahli taký investičný rejting, k čomu nám blahoželali nemeckí hostitelia a Olaf Scholz. Témou bolo aj to, ako sme sa stali súčasťou globálnej iniciatívy, teda globálnej aliancie pre nerastné suroviny, do ktorej patrí čoraz väčší počet krajín,“ uvádza prezident na svojom instagramovom profile.

Prezident sa stretol aj s desiatimi lídrami z rôznych krajín, s ktorými diskutoval o tom, ako zmeniť ekonomickú budúcnosť a dosiahnuť lepšie výsledky.