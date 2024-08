Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so štátnou radkyňou Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Shen Yiqin.

Ako sa uvádza v oznámení, na stretnutí hovorili o najdôležitejších otázkach bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Čínskou ľudovou republikou, ako aj o konkrétnych aktivitách v oblasti rozvoja športu, športovej infraštruktúry, kultúrnej spolupráce a vzájomnej podpory pri organizovaní medzinárodných športových podujatí.

„Zablahoželal som Číne k zisku 91 olympijských medailí a zdôraznil som, že takýto úspech viac než jasne hovorí o pozornosti, ktorú táto veľká krajina venuje športu, investíciám do talentov a výchove súťaživého a zdravého ducha predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Zopakoval som svoju nesmiernu vďaku čínskemu prezidentovi a čínskemu vedeniu za to, že dali žiakom a študentom zo Srbska príležitosť zostať v Číne v rámci programu Medzinárodnej kultúrnej výmeny mládeže a poukázal som na to, že je to najlepší spôsob, ako pokračovať v tradícii pevného priateľstva medzi našimi dvoma krajinami,” povedal prezident.