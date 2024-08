Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes asistenta generálneho tajomníka severoatlantickej aliancie NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku Borisa Rugu.

Na stretnutí hovorili o najdôležitejších otázkach vzťahujúcich sa na situáciu v regióne a bezpečnosť na Kosove a Metóchii.

„Vyjadril som veľké znepokojenie nad tendenciou komplikovania situácie napriek všetkému úsiliu Belehradu vrátiť otvorené otázky do rámca dialógu. Poukázal som aj na to, že neustále riziko eskalácie napätia, ktoré Priština pravidelne vyvoláva nezodpovednými rozhodnutiami a správaním, má obrovský dopad na srbský ľud na Kosove, ktorý žije v neustálom strachu o svoje životy a majetok. Poďakoval som váženému partnerovi za pozornosť, ktorú venuje tejto otázke, keďže on sám je dobrým znalcom situácie na Kosove a Metóchii,“ uvádza prezident na svojom facebookovom účte.

Na stretnutí zdôraznil, že je potrebné zintenzívniť diplomatické úsilie a koordinovať sa so silami KFOR v súlade s rezolúciou 1244 a právomocami, ktoré tieto sily majú, aby sa zabezpečila bezpečnosť Srbov na Kosove a Metóchii, návrat Prištiny do dialógu a plnenie všetkých záväzkov a predovšetkým vznik Spoločnosti srbských obcí.

„Poukázal som na to, že Srbsko je naďalej odhodlané dodržiavať vojenskú neutralitu,“ povedal prezident Vučić.