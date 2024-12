Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera spolu s početnými zástupcami veľkých švajčiarskych spoločností zúčastnil okrúhleho stola, na ktorom prezentoval potenciály našej krajiny v rôznych oblastiach, ako aj dôležité projekty, ktoré sa u nás realizujú.

„Vyzdvihol som vynikajúce podmienky, ktoré Srbsko ponúka zahraničným investorom, vrátane stabilného podnikateľského prostredia a strategickej polohy, ktorá uľahčuje prístup na regionálne trhy. Ešte výraznejšie zastúpenie švajčiarskych firiem v našom silnom rozvoji by Srbsku prinieslo nový impulz v oblasti vedomostí, pracovnej etiky a nových technológií, čo by ďalej zvýšilo obchodné štandardy u nás, a to je jedna z vízií, na ktorých neustále pracujem,” povedal prezident.