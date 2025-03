Klub poľnohospodárov v Báčskom Petrovci mal výročné zasadnutie. V posledných rokoch sa pre veľký počet členov ich zhromaždenie uskutočňuje v Poľovníckom spolku Lesík, a to za prítomnosti aj hostí z politických a spoločenských štruktúr, ako i združení poľnohospodárov z Kysáča, Pivnice a Selenče, ako bolo i tohto roku.

Sála v Lesíku bola plná a predseda Jaroslav Ušiak, ktorý už druhý mandát stojí v čele petrovských poľnohospodárov, privítal členov a hostí a navrhol, aby minútkou ticha vzdali česť zosnulým členom.

Aj tohto roku si prítomní na výročnom zhromaždení, keď sa schvaľovali správy o činnosti za uplynulý rok a plány prác na aktuálny rok, najprv zvolili pracovné predsedníctvo, ktorému predsedal dipl. právnik Pavel Severíni. Funkcionári klubu v rámci tohto zasadnutia – predseda Jaroslav Ušiak, pokladník Daniel Lekár, predseda Dozornej rady Samuel Oros a predseda disciplinárnej komisie Miroslav Demrovský prečítali správy o činnosti a finančnú správu za rok 2024.

Činnosť klubu, ako bolo počuť z predneseného, bola štandardne rôznorodá a vlani už po 40-krát rovnali poľné cesty. Je to ich najväčšou akciou, ktoré začínalo skromnejšie a v súčasnosti je to udalosť v Petrovci, ktorá oslovuje i starších i mladých poľnohospodárov a trvá aj dva až tri dni. Vlaňajšie trojdňové rovnanie poľných ciest od 20. do 23. marca tiež bolo zdarné a v sobotu účinkovalo 150 traktorov s prívesnými strojmi. Ďalšou pravidelnou aktivitou v posledných desaťročiach sú aj zimné prednášky pre poľnohospodárov, ktoré zoskupia zhruba zo 80 poslucháčov počas zimných mesiacov dvakrát do týždňa. Predstavitelia klubu aktívne mali účasť na vlaňajšom Klobásafeste, kde súťažili dva tímy. Na Dňoch Petrovca získali ďakovnú listinu za vlastnú činnosť a na Slovenských národných slávnostiach na nádvorí po dva dni usporiadali ľudovú veselicu so živou hudbou a množstvom pochúťok. Okrem toho pokračovali v úprave svojich miestností, dvora a priedomia. V roku 2024 mali vo svojich radoch 129 členov a vlaňajší obrat bol o niečo menší ako 750-tisíc dinárov, ktoré minuli na uvedené aktivity, a viac ako 210-tisíc dinárov preniesli aj do aktuálneho roka. Dozorná rada pravidelne kontrolovala nielen prácu vedenia, ale aj pokladnicu a šesťkrát do roka aj inventúru šenku.

Vedenie Klubu poľnohospodárov v Petrovci si na tento rok okrem bežných a pravidelných aktivít, akými sú už zrealizované zimné prednášky a klobásové hody v Petrovci, vytýčilo, keď to počasie dovolí, zorganizovať 41. akciu rovnania poľných ciest, ale aj zadovážiť si odkvapové rúry na novú terasu, olíčiť klubovňu a zabezpečiť si nový projektor. Starší členovia sa informovali, či je možné, ako kedysi, organizovať súťaž poľnohospodárov v orbe alebo niečo podobné. Po ukončení akcie rovnania poľných ciest sa dožadovali riešiť s obecnou poľnou službou dozor, aby sa cesty nezničili. Dotkli sa aj mrcha stavu pontónového mosta a jeho možnej úpravy, tiež opiľovania stromov v jednotlivých širokých uliciach, lebo tam už kombajny sotvaže môžu prejsť, úvratí poza kulpínsky most, ktoré odkúpil súkromný podnik, výplaty odškodného pre krupobitie v Hložanoch a Petrovci a dosť času venovali aj informáciám o možnostiach ukončenia komasácie v katastrálnych obciach Petrovec a Kulpín.

V záverečných bodoch zdar v práci poľnohospodárom popriali aj predstavitelia obce, Miestneho spoločenstva, Spolku žien a predstavitelia združení poľnohospodárov z Kysáča a Pivnice. Zasadnutie petrovskí poľnohospodári ukončili posedením pri paprikáši, ktorý uvaril už osvedčený kuchár Ján Stracinský ml. so svojimi pomocníkmi.