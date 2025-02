Prvú samostatnú výstavu pomenovanú Pošepky farbami mala Tatiana Milina Turanová, aktívna členka Združenia petrovských výtvarných umelcov. Práve na svoje meniny, teda na Tatiany, v sobotu 1. februára vo výstavných priestoroch ZPVU svoje obrazy vystavovala táto maliarka z Báčskeho Petrovca. A nielen na svoje meniny, ale aj práve v deň, keď umelkyňa oslávila svoje 50. narodeniny. Verejnosti predstavila 100 obrazov nakreslených technikami pastel, suchý pastel, akvarel, akryl a kombinovaná technika.

Dominantnými motívmi na jej obrazoch sú príroda, zátišia, kvety, zvieratá. Uprednostňuje žiarivé farby a tvary. Chce sa naučiť aj iné výtvarnícke techniky, a tak sa vyskúšala v maľovaní na skle a v tvarovaní kvetov z papiera. Okrem v maľovaní má záľubu aj v šití a v kreovaní odevných kúskov pre seba a dcéru. O tom na vernisáži hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík.

Životopis a snahy samotnej autorky sprítomnila jej dcéra Ema Turanová a výstavu otvoril výtvarný pedagóg, autorkin otec Milan Vereš. O hudobné predely sa postarala Emília Tárnociová.

Autorke zdar v práci popriali aj doterajšia predsedníčka ZPVU Mária Struhárová a novozvolená predsedníčka Ivana Struhárová, ako aj petrovský richtár Ján Lačok.

Výstava Tatiany Miliny Turanovej potrvá do 2. marca 2025.

Tatiana Milina Turanová v Báčskom Petrovci absolvovala základnú školu a Gymnázium Jána Kollára, v Novom Sade Prírodovedno-matematickú fakultu (odbor biológia, biológ – liečivé rastliny). Najprv pracovala v Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch, potom sa zamestnala v Obci Báčsky Petrovec ako inšpektorka ochrany životného prostredia, kde pracuje 22 rokov.

Maľovať začala už ako malé dieťa pod dozorom otca Milana Vereša, ktorý bol výtvarným pedagógom a vyučoval výtvarnú kultúru v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Po skončení strednej školy si urobila prestávku v maľovaní a k svojej záľube sa aktívne vrátila až v období korony. Vtedy sa stala členkou Združenia petrovských výtvarných umelcov v Báčskom Petrovci. Je aktívnou členkou tohto združenia: vypracúva projekty, realizuje ich a pracuje s deťmi na výtvarníckych táboroch.

Neustále sa zdokonaľuje v on-line kurzoch prostredníctvom platformy Artefactoshool, kde vyučujú renomovaní svetoví akvareloví majstri. Každoročne vystavuje svoje práce na spoločných výstavách ZPVU v rámci Dňa Petrovca a v rámci Slovenských národných slávností.

Vystavovala aj na novosadskom SPENS-e spolu so Spolkom amatérskych výtvarných umelcov Vojvodiny a dostala sa so svojimi prácami do užšieho výberu v Bečeji. Tam sa zúčastnila i na veľtrhu výtvarného umenia a na spoločnej výstave výtvarných umelcov. V roku 2024 vystavovala svoju tvorbu v Galérii Golden duck v Budapešti a v Galérii Green room v Belehrade.

V roku 2024 si vytvorila webovú stránku www.turan-art.com, na ktorej prezentuje svoje práce.