Text je redakčne krátený:

Modlím sa za našu slovenskú evanjelickú komunitu v Srbsku, aby nám Hospodin požehnal viac dobroprajnosti a vďačnosti v novom občianskom roku 2022.

To sú dary, ktoré potrebujeme, aby sme čelili čoraz viac rastúcej neprajnosti a ohováraniu, bezhraničnému osočovaniu a nepochopiteľnej vulgárnosti na spoločenských sieťach. Internet nám dal mnoho výhod, aby sme sa mohli v globálnom svete ľahšie stretnúť a porozprávať sa cez spoločenské siete. Priať si všetko dobré. Ale ako každá vec na tomto svete sa dá zneužiť, tak aj táto. Jedna časť ľudí ju zneužíva, alebo používa, aby ublížila iným. Prekvapený som, čo dokáže zlé ľudské srdce nasmerované iba ubližovať. Preto cítim potrebu napísať niekoľko riadkov, pre múdrych ľudí a ľudí, ktorí chcú, aby sa naša cirkev pohybovala správnym smerom. Nech nepodliehajú fantázii a klamom niektorých neprajníkov.







…

Od minulého roku na poste biskupa zažil som niektoré klamy a rafinovane montované nepravdy, ktoré si niektorí ľudia dovolili neprávom o mne povedať. Na väčšinu som nereagoval, lebo to nie je hodné. Rozumiem a viem prijať inú mienku alebo názor ľudí a rešpektujem každého mienku, lebo je to výdobytok demokratickej spoločnosti, aj keď nie dokonalý, ale najlepší, ktorý zatiaľ máme, kým sa nedopracujeme ako spoločnosť k niečomu lepšiemu.

…

Veľa klamu a nesprávnych informácií bolo napísané. Pravdou je, že som sa politikou nikdy aktívne nezaoberal, ani som nikdy nebol členom nejakej politickej strany a ani nikdy nebudem. To, čo je mojou srdcovou záležitosťou, je jedine Ježiš Kristus. Jeho zvestujem celý život, a to si prajem aj do konca života. Pravdou je aj to, že žijeme v spoločnosti, kde sa od biskupa žiada, a preto si ho volí Synoda, aby zastával záujmy cirkevné v štáte, ktorom sa nachádzame. Tu sa každý biskup chtiac-nechtiac musí dostať do prieniku s politickou štruktúrou tak administratívne, ako aj osobne, teda z povinnosti musí konať aj na takom teréne.

…

Osobne zastávam názor, že naša menšina by vždy mala spolupracovať s aktuálnou vládou, hociktorá tam je a aj bude. Nech sa naučíme rešpektovať to, čo si väčšinový národ na voľbách vyberie, ktorým smerom sa má náš štát uberať. Samozrejme, že nech si na demokratických voľbách každý využije právo dať hlas komu chce. Ale pre budúcnosť našej menšiny v Srbsku treba si voliť rozumnú cestu, ktorá nám zabezpečí budúcnosť a život na tomto priestore. Vyhýbajte sa všetkým extrémnym smerom, ktoré nám ako komunite iba ublížiť môžu.

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.