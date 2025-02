Február a marec sú ideálnymi mesiacmi na rez viniča, ktorý je vo vegetačnom pokoji. Ten správny a včasný rez určite podporí rast viniča, zabezpečí lepšiu úrodu a ochráni ho pred chorobami.

V období roka, v ktorom sa aktuálne nachádzame, sa vykonáva hlavný rez viniča – odstraňujú sa staré a poškodené konáre a zachovávajú zdravé a produktívne výhonky, ktoré je tiež potrebné zredukovať, aby zbytočne nezaťažovali rastlinu.

Viac o aktuálnom reze viniča sme sa dozvedeli od vinohradníka Miroslava Lomianskeho z Hložian, ktorý sa okrem vinohradníctva venuje ešte aj ovocinárstvu a zeleninárstvu.

„Vinohrad sme vysadili asi pred piatimi rokmi, a to v troch fázach. Najviac sme sa pritom usmernili na stolové odrody – Hamburský muškát, Black magic, Viktória a Kardinál a ešte pestujeme jednu vínnu odrodu – Cabernet Sauvignon. Rozhodli sme sa viac usmerniť na stolové odrody, keďže tie ľahko predáme na trhu v Novom Sade, no, samozrejme, časť hrozna je určená aj na produkciu vína,“ uvádza Lomiansky.

Vo februári sa Miroslav začal naplno venovať rezu vinohradu, ktorý má rozlohu 40 árov. Najčastejšie uplatňuje Guyotovo prerezávanie, ktoré sa mu osvedčilo ako najlepšie doteraz. Pri reze používa kvalitné nožnice, ktoré musia byť ostré, aby zabezpečili čistý a hladký rez, ktorý sa rýchlo regeneruje.

Po ukončení rezu bude pokračovať s fungicídnym a insekticídnym postrekom.

Lomianskovci – Miroslav a otec Ján vlani mali ťažký rok, keďže 4. júna veľký nečas sprevádzaný silným krupobitím im zničil kompletnú úrodu. Škoda vo vinohrade a v neďalekom čerešňovom ovocnom sade bola stopercentná. Menšie krupobitie zasiahlo Hložany aj v roku 2023, no vtedy časť ich vinohradu zostala v produktívnom stave. „Vlaňajší rok bol pre nás veľmi ťažký, no verím, že sa taký už nezopakuje. Stav vinohradu bol katastrofálny, keďže vinič v júni zostal bez jediného listu. Vinič je silná rastlina, takže v ďalšej časti roka nahnal aj nové výhonky. Našťastie táto zima bola pomerne mierna, tak poškodený vinič nevymrzol a bude čoskoro v dobrom vegetačnom stave. No musíme viac dbať o ňom, keďže pravdepodobne bude citlivejší na choroby,“ dodáva Lomiansky.

Miroslav Lomiansky má už za sebou veľkú časť viniča vyrezanú. Tie korene, ktoré neprežili krupobitie, vybral a na to miesto vysadil už nové. Očakáva dobrý rok, no predtým vinohradu musí venovať ešte čas, znalosti a sily aj celkom dosť financií.