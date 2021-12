Bývalý rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz a minister financií Gernot Blümel oznámili odchod z politiky, kým súčasný rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg odstupuje z funkcie.

Včera Sebastian Kurz na tlačovom brífingu televízie ORF oznámil, že odchádza z politiky. Dnes by malo predsedníctvo Novej ľudovej strany dostať jeho rezignáciu a v nasledujúcich týždňoch by sa mal úplne vzdialiť z politiky. Ako hlavný dôvod jeho stiahnutia z politiky je narodenie potomka. „Môj život stojí na začiatku novej kapitoly. Budem sa venovať svojmu dieťaťu,“ uviedol Kurz.

Aj rakúsky kancelár Alexander Schallenberg včera informoval, že po odchode Kurza už nemá záujem byť na čele strany, ako aj byť kancelárom, keďže podľa jeho slov tieto dve funkcie by mal držať jeden človek. „Som pevne presvedčený, že tieto funkcie – predsedu vlády a tiež najsilnejšej strany v Rakúsku, by mali byť čoskoro opäť v jedných rukách, takže týmto dávam k dispozícii funkciu spolkového kancelára,“ povedal Schallenberg pre heute.at

Do tretice, vo večerných hodinách odchod z politiky oznámil aj minister financií Gernot Blümel.







ADVERTISEMENT

Dnes by sa malo zísť predsedníctvo Novej ľudovej strany (ÖVP), ktoré rozhodne, kto sa postaví do funkcie strany a vlády. Podľa predpokladov a avizovaní Kurza to pravdepodobne bude minister vnútra Karl Nehammer.

Zdroj: heute.at, pravda.sk