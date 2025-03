Tradičný Second hand bazár na starej fare otvorili v pondelok 10. marca a mal trvať dodnes do 19.00 hodiny. Ako vyhlásila Anna Malková, koordinátorka bazára, táto akcia sa nekončí dnes, ale v stredu 19. marca kvôli množstvu tovaru, ktorí ľudia prinášali aj počas týždňa a otváracích hodín Second handu.