Od utorka do piatka, v časovom rozpätí od 14. do 19. hodiny v sieni starej Hurbanovskej fary prebieha ďalší Second hand bazár. Oltárny krúžok žien Tabita pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove už tradične dvakrát ročne organizuje bazáre – jarné a jesenné.

Tohtoročný, v poradí 27. jesenný bazár je pre pandemickú situáciu posunutý i do zimného, adventného obdobia. V ponuke je ozaj bohatý tovar (oblečenie, obuv, tašky, textil do domácností, časti ľudových krojov…), tentoraz aj zo Slovenska a všetky veci sa môžu kúpiť za prajné, symbolické ceny. Návštevou a kúpou v Second hand bazári sa podporujú aj dobré snahy členiek krúžku Tabita.

Podľa slov Anny Malkovej, iniciátorky a koordinátorky podujatia od samotných jeho začiatkov, zozbierané peňažné prostriedky z predaja tovaru, ktorý hlavne v dňoch určených na zbierku priniesli Staropazovčania, vyčlenia na humanitárne účely. Tentoraz na liečbu Stefana Subotića (1998) z Belegiša a sedemročnej Teodory Radojkovićovej zo Starej Pazovy. Určitú sumu nechajú a budú ju míňať v nadchádzajúcom období, kde sa to bude urgentne potrebovať pomôcť.



