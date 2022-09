Pred začiatkom basketbalových Majstrovstiev Európy a po skupinovej fáze tejto súťaže sotvaže niekto očakával reprezentácie, ktoré si semifinále vybojovali v tejto fáze.

Selekcie Španielska a Francúzska boli zaraďované medzi favoritov, ale nie najväčších. Nemecko bolo označené za potenciálne prekvapenie, ale s Poľskom nepočítal nikto, pravdepodobne ani sami Poliaci neočakávali, že budú v boji o medaily.

A predsa sú práve spomenuté selekcie v semifinále 41. šampionátu Európy – v tomto kole zohrajú Španielsko – Nemecko, tiež Francúzsko – Poľsko.

Eliminovaná je naša reprezentácia ešte v osemfinále a vo štvrťfinále neúspešní boli aj ďalší veľkí favoriti na konečný triumf – Gréci podľahli Nemcom, zatiaľ čo Poľsko porazilo aktuálneho majstra Európy Slovinsko. Ale, poďme radom.

Ako prví sa medzi štyri najlepšie celky dostali Španieli, ktorí eliminovali vytrvalé Fínsko. Škandinávci mali náskok a poriadne ohrozovali Španielsko, ale rozhodujúca bola tretia štvrtina, v ktorej sa Španielsko prebudilo a zvrátilo výsledok. Fíni sa nevzdávali, ale nedokázali vydržať do konca a Španielsko v čele s 37-ročným kapitánom Rudym Fernándezom triumfovalo a znovu sa kvalifikovalo do semifinále. Ide o generáciu, ktorá nie je na takej úrovni, ako predchádzajúca s bratmi Gasolovcami, Garabjosom, Llullom, Josém Calderónom či Carlosom Navarrom. Bez ohľadu na to, Španieli sú v semifinále a potvrdzujú, že sú najlepšia európska basketbalová reprezentácia v 21. storočí.

V semifinále zohrajú s jedným z hostiteľov turnaja Nemeckom. Nemci porazili Grékov s Giannisom Antetokounmpom a aj v tomto stretnutí bola rozhodujúca tretia štvrtina. Po prvom polčase rivali boli viac-menej vyrovnaní, ale v tretej Nemci vyhrali 26 : 10 a potom rutinovane zápas dohrali. Musíme však spomenúť, že Grécko malo ťažkostí aj v osemfinále proti Česku a na tom stretnutí triumfovali vďaka tzv. dlhšej lavičke a tomu, že majú viac skúsených hráčov v rotácii. Okrem toho, najlepší hráč Čechov Tomáš Satoranský bol zranený počas turnaja a v skupine len málo hral, kým ďalší vynikajúci basketbalista Ján Veselý tiež nebol najpripravenejší.

Ďalšie dva zápasy boli v stredu

V ďalšom štvrťfinále Francúzi porazili našich katov Talianov. Bol to príliš slabý zápas, len vďaka vytrvalosti Talianov, ktorá ich poznačovala aj v súboji so Srbskom, sledovali sme napínavý koniec.

Podobne ako aj v osemfinále, Taliani vo väčšej časti stretnutia boli v podradenej úlohe, neustále protestovali v čom znovu vynikal ich tréner Gianmarco Pozzecco. Triafali z diaľky a po manku v prvej časti sa im podarilo ujať sa vedenia. Jeden z ich najlepších hráčov Simone Fontecchio pri konci nevyužil dva voľné hody, čo Francúzom stačilo na to, aby si v poslednom útoku zabezpečili predĺženie. V tom už Taliansko šancu nemalo a Francúzi, asi ani sami nevedia ako, postúpili do semifinále.

Na záver spomenieme aj duel, ktorý mal byť najnezaujímavejší a v ktorom Slovinci boli absolútnym favoritom. Tak si nemysleli Poliaci, ktorí zvlášť dobre zohrali v prvom polčase. Na oddychu mali devätnásťbodový náskok, ale v tretej štvrtine to premrhali. Slovinci vyhrali 24 : 6 a v úplnosti sa vrátili. Potom sa v poslednej štvrtine ujali aj vedenia, zdalo sa, že zápas prelomili, ale Poliaci sa konsolidovali a pomaly predsa dotiahli ku koncu tak, ako nikto neočakával. Jeden z najlepších hráčov sveta Luka Dončić má za sebou slabšie vydanie, ktoré pre päť faulov nedohral. Vynikol poľský kapitán Mateusz Ponitka, ktorý sa stal iba tretím basketbalistom v dejinách majstrovstiev Európy, ktorý dosiahol tzv. triple-double. Slovinci sa maximálne snažili, v poslednej minúte prehrávali 82 : 90. Dali trojku a potom po chybe Poliakov aj dvojku a na 30 sekúnd pred koncom prišli na – 3. Viac od toho predsa nedokázali a tak si Poľsko v semifinále zahrá prvýkrát po roku 1971.

Keď zhrnieme všetko, nedá sa vyhnúť dojmu, že patríme do semifinále. Že sme o medailu mali a museli bojovať a že sme, objektívne, lepší ako tieto štyri mužstvá. Udiala sa nám však tá nešťastná nedeľa a slabý deň proti silne motivovaným Talianom. Preto sme vypadli a sledujeme zápasy iných. Ale, predsa, nedá sa vyhnúť dojmu…