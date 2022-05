Skalnica, ľudovo skalná ruža (srb. čuvarkuća) patrí k obľúbeným a nenáročným trvalkám a je oživením každej skalky a pekne vynikne aj v črepníku. Latinský názov skalnice Sempervivum súvisí s mimoriadnou odolnosťou, nenáročnosťou a dlhovekosťou týchto rastlín. Skalnice znesú horúčavy a sucho, ale prežijú aj zimu a veľké mrazy. Za každého počasia sú krásne zelené a dokážu rásť takmer bez pôdy. Uchytia sa na kameni, alebo aj na kúsku strechy, podľa čoho jeden druh dostal pomenovanie skalnica strechová.

Skalnice už v dávnych dobách patrili k rastlinám, ktorým ľudia pripisovali liečivú moc. Ich účinok sa dodnes využíva v ľudovom liečiteľstve a medicíne. Na liečebné účely sa využíva čerstvá vňať (na rany, kurie oká, na opuchliny po bodnutí hmyzom a na svrbiace a páliace miesta; 2 % odvar – slúži proti hnačkám, žalúdočným vredom; 6 % odvar – pri angínach a na natieranie po opaľovaní).

Lieči poškodenú pokožku

Šťava zmiešaná s olejom či bravčovou masťou sa aplikuje na popáleniny, letné pehy, krvné podliatiny, rozličné zápaly kože, afty. Listy skalnej ruže pomliaždime v rukách a varíme s čistou bravčovou masťou tak dlho, až sa šťava vyparí. Potom prefiltrujeme, plníme do téglikov od krému a necháme vychladnúť a stuhnúť. Použiť možno aj iný tuk – kokosové alebo bambucké maslo, ktoré sa dá zakúpiť v čistej podobe. Hotovú masť uchovávame v chladničke.

Výborná na prípravu osviežujúceho nápoja

Zo šťavy listov sa pripravuje osviežujúci letný nápoj ale aj chladivý nápoj pri horúčke a zahlienení horných dýchacích ciest. Do pohára čistej vody vložíme niekoľko umytých čerstvých lístkov skalnej ruže a necháme lúhovať najmenej 1 hodinu, pridať možno aj olúpanú šalátovú uhorku. Scedíme a pijeme vychladené podľa potreby, najviac však 3 poháre denne. Tento nápoj sa však nesmie používať v tehotenstve, pri dojčení a pre malé deti.

Rovnakým postupom ako nápoj pripravíme vylúhovaním listov skalnej ruže a šalátovej uhorky aj pleťovú vodu a obklad na pokožku spálenú od slnka. Dermatologické využitie listov skalnice je veľmi podobné ako pri rastline aloe vera.

Ak nás trápia uši

Listy skalnej ruže rozdrvíme v porcelánovom lekárenskom mažiari a do šťavy namočíme vatový tampón, ktorý vložíme do ucha pri nedoslýchavosti, zvonení v ušiach a problémoch s počúvaním (šumenie a podobne). Pri ušných zápaloch nakvapkáme 2 – 3 x denne do ucha niekoľko kvapiek čerstvej šťavy. Nahriata šťava z ruže nakvapkaná do ucha pomáha liečiť zápal stredného ucha.