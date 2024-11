Ako sa uvádza na stránke Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dňa 2. novembra sa vďaka podpore Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na pôde Univerzity v Pittsburghu začalo metodické školenie určené pre učiteľov slovenských víkendových škôl z celých Spojených štátov.

Medzi zúčastnenými sú zástupcovia Českej a slovenskej školy v Severnej Karolíne, Českej a slovenskej školy Twin Cities v Minnesote, Českej a slovenskej školy v Pittsburghu, Slovenskej víkendovej školy Štefánika v Bostone, Slovak Academy of Chicago, Slovenskej víkendovej školy Lipka Academy v New Jersey, Českého a slovenského jazykového centra v Astorii (New York), Českej a slovenskej školy v Atlante a Comenium Czech and Slovak School vo Philadelphii.

Univerzita v Pittsburghu, založená v roku 1787 a nachádzajúca sa v štáte Pennsylvánia, je v USA unikátna tým, že v rámci Katedry slovanských jazykov a literatúry (Department of Slavic languages and literature) ponúka štúdium slovenského jazyka.

Na prvom poschodí sa nachádzajú tzv. „miestnosti národností“ (Nationality rooms). Ide o triedy, kde sa každodenne vyučuje a sú zariadené v tradičnom štýle a v duchu kultúry jednotlivých národov. Medzi nimi má svoje miesto aj česko-slovenská miestnosť.

Česko-slovenská miestnosť je zariadená v tradičnom štýle a slovenský jazyk a kultúra sa vyučujú pod vedením Dr. Renáty Kamenárovej. Okrem jazykových lekcií sa študenti venujú slovenskej histórii, kultúre, sledujú slovenské filmy a diskutujú o aktuálnych spoločenských témach. Motivácia študentov pre štúdium slovenského jazyka je rôzna. Jedným z faktorov je aj slovenské korene, ktoré má veľa Američanov v Pittsburghu. Ide o potomkov 3. generácie slovenských vysťahovalcov do USA, ktorí v sebe objavili záujem vedieť viac o svojom pôvode, tradíciách a jazyku.

Zdroj: uszz.sk