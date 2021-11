Okolie objektu Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a školský dvor už celé desaťročia boli príkladné a sústavne dobre udržiavané.

Budovu začali stavať ešte dávneho roku 1979 a do stavu použitia ju dali od roku 1983. Postupom času v jej areáli pribúdali viaceré obsahy, kútik pre bicykle, letná učebňa, školské ihriská, telocvičňa a aj športová hala s veľkým nádvorím a parkoviskom. Dvor je plný zelených plôch, všelijakých kríkov a stromov. V poslednom období pribudli aj žulový pomník s podobizňou Jána Čajaka a najnovšie aj z oboch strán pred vchodom do budovy neostyrénové písmenká s menom školy.

K tomu v každom ročnom období na tomto dvore pribudnú aj viaceré obsahy. Ide o rôzne dodatky, prevažne z dreva a iných prírodných materiálov, ale neraz aj iných materiálov, ktoré namiesto toho, aby sa ocitli v zbere, dostanú ešte jeden „život“. A tak priečeliu budovy a vchodu do školy ako pridaná hodnota esteticky zošľachťujú upravený priestor.

Zistili sme, že to má na starosti tím školníkov v čele s Jánom Čánim, ktorý viackrát do roka kreatívnymi nápadmi na vchode do školy pridáva nové obsahy. V minulých rokoch sme mali možnosť vidieť na tomto mieste aj veľkonočné motívy, zajačikov a vajíčka, zimnú idylku, jelene, ktoré ťahali drevené sane, či lyžiarku, všetko zhotovené zo zvyšných konárov.







Aj tejto jesene je vchod do školy pekne a kreatívne upravený. Sú tu bocian na hniezde, muž a žena sediaci na lavičke, ale aj využité a vyfarbené kotlové nádrže a betónové gule.