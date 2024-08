Ministerstvo školstva zverejnilo školský kalendár na školský rok 2024/2025, ktorý predvída, že školáci a stredoškoláci v Srbsku do školy začnú chodiť v pondelok 2. septembra a budú mať 4 prázdniny – jesenné, zimné, jarné a letné.

Prvý polrok sa končí v piatok 27. decembra 2024, kým v pondelok 20. januára 2025 sa začína druhý polrok.

Pre žiakov z územia Vojvodiny zimné prázdniny sa začnú 24. decembra 2024 a do školy sa vrátia v utorok 14. januára 2025.

Žiakom od prvého do siedmeho ročníka sa školský rok končí 13. júna 2025, kým žiaci ôsmych tried skončia výučbu 30. mája, rovnako ako aj žiaci záverečných tried troj- a štvorročných stredných odborných škôl. Maturanti gymnázií školu skončia v piatok 23. mája 2025. Pre všetkých ostatných stredoškolákov výučba trvá do 20. júna 2025.

Žiaci budú mať aj malý oddych v Deň prímeria v prvej svetovej vojne 11. a 12. novembra. Budú mať aj jarné prázdniny od stredy 16. apríla do pondelka 21. apríla 2025.