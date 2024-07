Žiaci sa nachádzajú na zaslúžených letných prázdninách a tento oddych využívajú podľa vlastných afinít. Sára Havranová a Dário Potran sú spolužiakmi a od septembra žiakmi tretieho ročníka staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. V snahe pomôcť nemocným deťom včera v mestskom parku predávali svoje hračky, guľôčky, loptičky a nálepky. Z predaja týchto vecí nazbierali trochu menej ako 1 600 dinárov.

Tieto prostriedky nestrovili pre seba, ale sa rozhodli odniesť ich do istého pazovského supermarketu, kde je umiestnená krabica, do ktorej sa dávajú dobrovoľné peňažné prostriedky pre choré deti. Urobili to z vlastnej iniciatívy, lebo chceli pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Sára a Dário týmto urobili ozaj krásny a šľachetný skutok, ktorý určite oduševní aj ich učiteľku Vlastu Kardelisovú a celú 3. 1 triedu, keď si znovu sadnú do školských lavíc.

Hrdá na takýchto svojich žiakov s veľkým srdcom môže byť aj samotná ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Tento príklad je krásnym svedectvom, že Sára a Dário nie sú sebeckými deťmi a od malička vyrastajú na dobrých ľudí. Šľachetným skutkom prejavili nádej, aby sa choré deti uzdravili a aby sa ich život zmenil.

Foto: Janko Havran