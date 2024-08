Dnes sa uskutočnilo 28. slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Hymnou dolnozemských Slovákov Po nábreží koník beží v prednese Komorného zboru Zvony zo Selenče štartovalo slávnostné zasadnutie. Na zasadnutí sa zúčastnili pätnásti predstavitelia miestnych odborov, ako aj vzácni hostia zo Slovenskej republiky.

Zhromaždenie viedla a hostí vítala Anna-Andrea Holíková.

Slovo potom dala podpredsedníčke MSS Anne Horvátovej, ktorá pozdravila a uvítala hostí, ako aj všetkých prítomných.

„Práve vďaka obetavosti a nezištnej práci našich členov a dobrovoľníkov sme schopní pokračovať v našej misii. Sú to ľudia, ktorí sa neváhajú obetovať pre národ, pre budúcnosť našich detí a pre zachovanie slovenského ducha v Srbsku. Ako raz povedal Ľudovít Štúr: My chytili sme sa do služby ducha, preto prejsť musíme cestu života tŕnistú. A naša Matica je toho dôkazom,“ povedala Horvátová.

Matičné uznanie predsedu Matice Slovenskej v Srbsku sa dostalo riaditeľovi archívu Vojvodiny Nebojšovi Kuzmanovićovi. Hodnosť čestného člena dostali: Pavel Baláž z Kovačice – in memoriam, Ján Zvaro-Moco z Aradáča, Ján Varšo zo Slovenskej republiky.

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici získali: Pavel Kuchárik z Bieleho Blata, Oľga Fejdiová zo Slovenskej republiky, Michal Ivičiak z Kysáča, Komorný zbor Zvony zo Selenče.

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícii dostali: Daniela Marková z B. Petrovca, Tatiana Jašková z Nového Sadu, Vieroslava Svetlíková z Kovačice, Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata, Svetlana Gašková z Kysáča, Branislav Čeman z Kysáča, Vladislav Medovarský z Kulpína, Ján Vrbovský z Kulpína, Folklórny súbor Vrkôčiky z Aradáča.

Ďakovný diplom udelili ZO Červeného kríža v Kysáči, Michalovi Spodniakovi zo Slovenskej republiky.

Plaketu Dr. Janka Bulíka získal Kolkársky klub Slávia z Kovačice.

Na záver bola recepcia v miestnostiach Domu Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka.