Okrem kolektívnej výstavy svojich členov pomenovanej Čaro štetca 13, ktorú otvorili týždeň pred ústredným víkendom Slávností a ktorú bolo možné pozrieť si aj uplynulý víkend, členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov v sobotu 10. augusta popoludní v Parku Zuzky Medveďovej zorganizovali ďalší výtvarný tábor.

Starší a skúsenejší umelci sa aj tohto roku zoskupili, aby pomohli mladším a neskúseným, aby nadobudli viac zručnosti s maliarskymi technikami, výberom tém a námetov či kompozíciou obrazu. Známe je, že pre výtvarných umelcov je najosožnejšie, keď maľujú spoločne a majú možnosť medzi sebou komunikovať. Týmto spôsobom sa zdokonaľujú, ľahšie zvládnu určité problémy a riešia dilemy, na ktoré narážajú, keď sa púšťajú do kreslenia. Keď sú vedľa nich aj tí starší, vedia im poradiť aj s perspektívou, výberom farieb, dokonca i techník, ktorými by mali maľovať.

Aj tohto roku výtvarný tábor Združenia petrovských výtvarných umelcov, keď sa stretli z príležitosti Slovenských národných slávností, bol dobre navštívený.

V parku sa hemžilo veľa ľudí. Nielen deťom rozložili stojany, aby sa chytili do práce, ale aj dospelí sa rozložili po parku a dali sa do kreslenia, aby uspokojili svoje umelecké pohnútky. Deťom, ktoré majú blízko k výtvarnému prejavu, ukázali, ako by to mohli zvládnuť. Tento druh neformálneho školenia dorastu – začínajúcich budúcich umelcov by im v budúcnosti mohol byť na osoh. Totiž v nasledujúcich rokoch by sa do ich radov mohol zapojiť a aktívne tvoriť v ZPVU nejeden mladý adept tohto tábora.

V minulých rokoch nám prezradili, že práve tento druh svojrázneho školenia mladých v Združení petrovských výtvarných umelcov plánujú naplno využívať.

Tábor pre dospelých počas SNS organizujú už dlhé roky dozadu, lebo týmto spôsobom chceli priblížiť vlastnú prácu ľuďom, ktorí sa počas Slávností prechádzajú po Petrovci. Prídu si pozrieť výstavu a na tvári miesta aj vidia, ako umelci tvoria. V posledných rokoch si zmysleli, že je osožné k tomu pridať aj deti. Predstavili si to tak, že každý umelec by si mohol vziať jedno dieťa, aby mu bol akýmsi mentorom pri maľovaní. Takto sa deti prvýkrát stretnú s maľovaním na plátne, lebo obyčajne v škole nemávajú takú možnosť. Stretnú sa s akrylovými farbami, s olejovými farbami a majú možnosť získať skúsenosť a vedomie, ako sa stať ozajstným umelcom.

Aby deťom bolo čo zaujímavejšie a pestrejšie, na tábore uviedli aj kreslenie po tvári, a tak mali spoločné kreatívne poobedie v Parku Zuzky Medveďovej.

Návštevníkom Slávností petrovskí umelci ponúkali aj suveníry so slovenskou ľudovou ornamentikou na plátne, textílií, skle a na dreve, ktoré si už vopred pripravili.