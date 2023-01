V roku 2022 kulpínski matičiari absolvovali viacero pozoruhodných podujatí. Nevystala pritom úspešná spolupráca s inými spolkami, zduženiami, organizáciami a inštitúciami.

Už v polovici februára minulého roku v budove Základnej školy Jána Amosa Komenského usporiadali tradičný večierok Zima s knihou. Na večierku bola prezentovaná kniha Webom do Kulpína autorky Kataríny Pucovskej a tiež predstavená knižná produkcia SVC. Bolo to prvé vlaňajšie podujatie, do ktorého sa MOMS Kulpín aktívne zapojil.

V poradí šieste tvorivé umelecké stretnutie v Kulpíne pomenované Slovenský výtvarný tábor bolo v predposlednú júlovú sobotu v Muzeálnom komplexe v Kulpíne. Organizátori tohto už tradičného výtvarného podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne vedený predsedom Pavlom Gažom a jeho Výtvarná odbočka KEBY… s predsedom Vladimírom Grňom. Tábora sa zúčastnilo 23 autorov a vzniklo vtedy okolo 25 páčivých výtvarných diel.

Ústredné podujatie roka sú trojité oslavy Kulpína: Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne a Svadba voľakedy a dnes, ktoré aj vlani organizovali Miestne spoločenstvo Kulpín, Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne a Spolok kulpínskych žien s radom podujatí kultúrnych a športových.

Oslavy sa vlani už druhý rok konali v komplexe Poľovníckeho domu Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín. Z radu podujatí spomenieme výstavu obrazov namaľovaných počas 6. Slovenského výtvarného tábora v Kulpíne. V poradí 26. výstavu usporiadali MOMS Kulpín a Výtvarná skupina KEBY… Ústredný galakoncert osláv na javisku na otvorenom tiež odznel. Náplňou galakoncertu pomenovaného Svadba voľakedy a dnes boli tradičné kulpínske svadobné zvyky a obyčaje, ktoré predviedli domáci spolkári KUS Zvolen a ich hostia. Galakoncert sa niesol v znamení minuloročného jubilea 50. výročia obnovenej činnosti KUS Zvolen.

Na Štefana minulého roku zasa ochotníci KUS Zvolen v znamení spomenutých osláv usporiadali koncoročný Štefanský program, ktorý sa tiež niesol v znamení jubilea. Ďalším kamienkom mozaiky osláv je publikácia Kultúrno-umelecký spolok Zvolen – Päťdesiat rokov obnovenej činnosti. Autorkou publikácie je Katarína Pucovská a vyfinancovali ju MOMS Kulpín a portál kulpin.net z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prezentácia knihy je naplánovaná na polovicu februára 2023, keď bude aj výstava fotografií a textuálnych častí tejto publikácie. Na tieto účely MOMS Kulpín zabezpečil nové drevené stojany.