Ak vás trápia zlé spánkové návyky, na vine môže byť okrem životosprávy prostredie, v ktorom oddychujete. Poznáte tradičné východné učenie feng šuej a jeho tipy, ako si zabezpečiť spokojnejší a kvalitnejší spánok?

Vyberte si správnu posteľ

Podľa princípov feng šuej majú čelá postele z masívneho dreva alebo čalúnené čelá lepšiu energiu ako tie kovové, ktoré môžu vytvárať väzenskú atmosféru. Prirodzene si to žiada pohodlný a pevný matrac, ktorý vám aj vášmu telu dodá potrebnú podporu a istotu.

Pozor na umiestnenie nábytku

Vaša posteľ by mala byť v takzvanej vedúcej pozícii. Jej čelo by mala istiť stena, nemalo by vyčnievať do priestoru. Boky postele, naopak, potrebujú istý priestor – steny by ich nemali obopínať. Rohy stačí zjemniť nočnými stolíkmi alebo stojacou lampou. Zrkadlá v spálni by zasa nemali čeliť posteli. Staré kultúry veria, že odčerpávajú energiu, lebo sú portálom do iných svetov. Takisto je to aj s dverami. Čínske učenie zakazuje zarovnávať s nimi posteľ, lebo potom pripomína rakvu s nebožtíkovými nohami smerujúcimi von z miestnosti.

Pridajte náznak prírody

Príroda znamená pokoj. Aj to je presne druh pocitu, ktorý hľadáte pred vydaním sa do krajiny snov. Prírodnú esenciu získate miskou hladkých kameňov na nočnom stolíku, zelenou črepníkovou rastlinou, alebo fotkou či obrázkom upokojujúcej prírodnej krajiny.

Zbavte sa neporiadku

Podľa feng šuej si objekty zachovávajú veľa energie a fyzicky, rozumovo a citovo aj duchovne môžu blokovať napredovanie. Spomeňte si, aká vyčerpaná, úzkostlivá a zahnaná do kúta sa dokážete cítiť, keď vás obklopuje neporiadok a chaos. Je pravda, že neviditeľný priestor pod posteľou je pohodlným úložným priestorom pre haldy zbytočností, môže vás však zaťažovať vedomým, či podvedomým vnemom, že tam je. Oddychu a vypadnutiu mysle priamo i nepriamo bránia nedbalo umiestnené predmety a neusporiadané šaty.

Vymieňajte a vyživujte vzduch

Prvý dôležitý krok na prečistenie domácej energie je dôsledné vyvetranie celej domácnosti. Otvorte dokorán okná aj dvere a vytvorte prievan, aj keby vonku mrzlo. Ak máte energiu vo vašom príbytku podľa východnej filozofie správne tiecť, musí v ňom aj pravidelne prúdiť vzduch aj v zime aj intenzívne a nárazovo.

Dnes sú vhodné aj čističky vzduchu, ktoré zabíjajú baktérie a pohlcujú prach – čím uľavujú alergikom. Treba však pravidelne meniť vzduchové filtre vo vetracích, v osviežovacích a klimatizačných systémoch. Okrem čerstvého vzduchu je dôležité prirodzené svetlo – pokúste sa ho počas dňa vpustiť do spálne.

Zdroj: Báječná žena