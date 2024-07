Ministerstvo obrany vlády Srbska oznámilo, že príslušníci pontónových jednotiek srbskej armády z riečnej flotily postavili počas víkendu pontónový most zo Zemunského nábrežia na Veľký vojnový ostrov.

Most je včera odovzdaný turisticko-kultúrnej organizácii Mestskej samosprávy Zemun, ktorá zabezpečuje občanom nerušený prístup na obľúbenú pláž Lido pri Dunaji.

Pontónový most má nosnosť 20 ton, je dlhý 367,5 metra a budú ho môcť využívať chodci a vozidlá na úpravu pláží. O jeho bezpečnosť a údržbu počas kúpacej sezóny sa postarajú členovia Riečnej flotily.

Prepravu prvkov mosta zo Šabca a jeho inštaláciu využili na doplnkové precvičovanie operácií a postupov na rieke, čím si zlepšili schopnosť plniť špecifické úlohy pontónových jednotiek armády Srbska.

Vlna horúčav, ktorá postihla našu krajinu, a vysoké teploty nezabránili príslušníkom srbskej armády v premostení Dunaja, a tak ako po minulé roky bude pontónový most v prevádzke až do konca letnej sezóny, keď bude rozobratý a prevezený do domácej posádky, uvádzajú v oznámení.

Zdroj a foto: srbija.gov.rs.