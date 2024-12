Ministerstvo ľudských a menšinových práv a spoločenského dialógu vlády Srbska pri príležitosti 3. decembra, Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, vyhlásilo, že naša krajina sa zaviazala chrániť a poskytovať podporu osobám so zdravotným postihnutím prostredníctvom existujúceho normatívneho rámca, ako aj na pláne plnej implementácie práv členov tejto citlivej spoločenskej skupiny.

V rámci Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím a s cieľom širšieho prehľadu o ich súčasnom postavení a výzvach, ktorým čelia, zorganizovalo ministerstvo 27. novembra spoločenský dialóg s názvom Modely podpory detí a mládeže s mentálnym postihnutím.

Do konca mesiaca plánuje ministerstvo zorganizovať ďalší spoločenský dialóg o právach osôb so zdravotným postihnutím, tentoraz na tému bezbariérovosti.

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím bol ustanovený rezolúciou Generálneho zhromaždenia Organizácie Spojených národov v roku 1992. Toto uznesenie vyhlásilo 3. december za deň venovaný zvyšovaniu povedomia o právach a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj podpore ich plnohodnotnej účasti v spoločnosti a rozvoji. Témou tohtoročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím je Posilnenie líderstva osôb so zdravotným postihnutím pre inkluzívnu a udržateľnú budúcnosť. Podľa najnovších odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije na svete 1,3 miliardy ľudí s nejakým druhom postihnutia, čo je 16 percent z celkovej svetovej populácie. V Srbsku žije podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2022 356 404 ľudí so zdravotným postihnutím, čo je 5,46 percenta z celkového počtu obyvateľov. Z tohto počtu je 148 104 mužov a 208 300 žien.

Zdroj: srbija.gov.rs