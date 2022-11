Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová, ako účastníčka fóra Bloomberg New Economy v Singapure, dnes vyhlásila, že naša krajina za posledné roky urobila významné kroky v oblasti digitalizácie.

Prítomným ozrejmila, že naša krajina uviedla informatiku ako povinný predmet v základnej škole a investovala veľa prostriedkov do infraštruktúry pre začínajúce inovačné firmy, ktoré budujú vedecko-technologické parky.

„Zmenili sme zákony, aby sme umožnili prístup pre výskumné a vývojové spoločnosti. Zamestnávame IT expertov a do Srbska prichádzajú za prácou aj cudzinci, no takisto vraciame do krajiny aj našich ľudí z diaspóry,“ povedala premiérka.

Ďalšou oblasťou, v ktorej by digitalizácia mohla zohrať ešte väčšiu a dôležitejšiu úlohu, je podľa jej hodnotenia poľnohospodárstvo.

Keď hovorila o nebezpečenstvách, ktoré prinášajú nové technológie, povedala, že v súčasnosti sú občania určite lepšie chránení ako skôr.

„Keď boli dáta výlučne v písomnej forme, mohol si ich pozrieť ktokoľvek, skopírovať, použiť a zneužiť a nakoniec by sa ani nevedelo, kto to urobil. Dnes je súkromie oveľa lepšie chránené, najmä preto, že je tu prísny dohľad,“ povedala.

Prítomných na panelovej diskusii informovala, že Srbsko čakajú v nasledujúcom období veľké veci, ako napríklad využitie umelej inteligencie pre ďalší ekonomický rast a poskytovanie lepších služieb našim občanom.