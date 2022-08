V treťom najväčšom meste Nemecka a v stredisku Bavorska, v Mníchove sa v pondelok začali 25. atletické majstrovstvá Európy. Podujatie sa začalo a trvať bude do nedele 21. augusta a za nami sú aj finále v jednotlivých disciplínach. Pre nás je najdôležitejšou správou to, že sa predstaviteľ Srbska vo vrhu guľou Armin Sinančević ovenčil striebornou medailou na tomto šampionáte.

Súťaž v tejto atletickej disciplíne vyvrcholila v prvý deň podujatia tak v mužskej, ako aj v dámskej konkurencii. Ráno prebiehala kvalifikácia a súťažiaci museli prekonať 21,15 metra, aby sa kvalifikovali do finále. Podarilo sa to iba dvom športovcom – práve Sinančevićovi (21,82 metra) a Čechovi Tomášovi Staněkovi (21,39), takže ostatní účastníci finále sa do boja o medaily dostali vďaka výsledkom a nie vďaka tomu, že prekonali kvalifikačnú normu. Medzi nimi bol aj ďalší športovec našej reprezentácie Asmir Kolašinac, ktorý v kvalifikácii dosiahol 11. výsledok (20,99 metra), a tak Srbsko vo finále malo dvoch predstaviteľov.

Finále prebiehalo vo večernom termíne a Sinančević viedol po prvých dvoch kolách – na základe vrhu v prvom kole, keď dosiahol 21,07 metrov. V treťom kole lepší výkon dosiahol spomenutý Staněk a ujal sa vedenia, ale na jeho výzvu odpovedali Sinančević a Chorvát Filip Mihaljević, ktorý sa neskoršie vlastne aj stal majstrom Európy.

Ako sa súťaž chýlila ku koncu, bolo čoraz napínavejšie. Mihaljević si prvé miesto upevnil vo štvrtom kole, keď mal výborný výsledok a v tej chvíli na triumf Sinančević musel zopakovať podobný výsledok ako v kvalifikácii. To mu predsa nevyšlo a nakoniec striebro získal s výkonom 21,39 metra. To znamená, že vo finále bol „kratší“ o celých 43 centimetrov ako v kvalifikácii, ale je striebro z majstrovstiev Európy fantastický výkon pre nášho športovca. Filip Mihaljević v poslednom kole dosiahol zároveň aj najúspešnejší výkon a s výsledkom 21,88 metra sa zaslúžene stal majstrom Európy. Náš ďalší predstaviteľ Asmir Kolašinac vo finále dosiahol 20,15 metra, čo stačilo na ôsme miesto.

Medaila Armina Sinančevića je prvou medailou pre srbskú atletiku na majstrovstvách Európy po roku 2016. Vtedy zlato získala Ivana Vuletová (Španovićová) v skoku do diaľky a Mihail Dudaš v desaťboji bol bronzový.

V dámskej konkurencii vrhu guľou zlato získala Holanďanka Jessica Schilder, druhá bola Portugalčanka Auriol Dongmo, kým si bronz zaslúžila ďalšia Holanďanka Jorinde van Klinken.

Za nami je aj maratón v oboch kategóriách a majstrami Európy sa stali Aleksandra Lisowska z Poľska v dámskej konkurencii, ako aj Nemec Richard Ringer v mužskej konkurencii.

Zlato získala aj Yasemin Can z Turecka, ktorá triumfovala v pretekoch na desaťtisíc metrov.

Majstrovstvá sa rozbiehajú

V utorok na programe boli ďalšie programy. Spomeňme to, že sa Luka Trgovčević nekvalifikoval do ďalšieho kola v pretekoch na 110 metrov s prekážkami, zatiaľ čo sa Milica Gardaševićová a Ivana Vuletová kvalifikovali do finále v skoku do diaľky. Gardaševićová dosiahla 6,83 metra, kým Vuletová postúpila vďaka skoku dĺžky 6,67. Gardaševićová dosiahla tretí výkon vo svojej skupine, zatiaľ čo Vuletová bola najlepšia vo svojej skupine s relatívne skromným výkonom pre jej možnosti.

Vo finále, ktoré na programe bude vo štvrtok večer, vystúpi dvanásť športovkýň.

Na tohtoročnom šampionáte Európy Srbsko reprezentuje 14 atlétov. Spomenuli sme včerajšie a dnešné výkony a treba spomenúť aj ďalších. V hode diskom vystúpi Dragana Tomaševićová, Lazar Anić a Strahinja Jovančević súťažia v skoku do diaľky, v rôznych pretekoch vystúpia, alebo vystúpili Luka Trgovčević, Boško Kijanović, Elzan Bibić, Anja Lukićová a Milana Tirnanićová.

Nezabudnime ani na mladé nádeje – Adrianu Vilagošovú v disciplíne hod oštepom a Angelinu Topićovu v skoku do výšky. Vilagošová pred niekoľkými dňami obhájila titul majsterky sveta na U-20 šampionáte v Kolumbii a na tom istom podujatí Topićová bola bronzová. Pevne veríme, že sa im dariť bude aj v seniorskej konkurencii, lebo doterajšie výkony sú výborné a zároveň veľmi sľubné pre budúcnosť.