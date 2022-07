Po štyroch rokoch je obnovený let medzi Srbskom a Čínou. Prvé lietadlo z Číny pristálo dnes ráno. V lietadle bola aj veľvyslankyňa tejto krajiny v Srbsku Chen Bo.

Lietadlo spoločnosti Hainan Airlines na letisku Nikolu Teslu privítal prezident Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že je priama linka ďalším symbolom priateľstva a blízkosti srbského a čínskeho národa.

„Toto je prvý priamy let z Číny do Belehradu, zatiaľ raz týždenne, a od septembra alebo októbra budeme lietať priamo do Číny z Belehradu dvakrát týždenne, čo žiadna iná krajina v regióne nemá, aby ste leteli do New Yorku a na východ do Pekingu,“ zdôraznil Vučić a avizoval, že Air Serbia zavedie od septembra alebo októbra lety do Číny.