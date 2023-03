Veľmi významná časť obyvateľstva v Obci Báčsky Petrovec sú starí občania. Ako sa Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec stará o seniorov a najčastejšie aj chronicky chorých, vysvetlila nám Biljana Drakulićová, riaditeľka strediska.

Vo fókuse záujmu sú pre Sociálne stredisko práve títo občania, ktorí sú zraniteľní, ktorí majú ťažkosti samostatne si organizovať život, bez podpory spoločnosti a blízkych príbuzných z rôznych dôvodov. To môže byť choroba fyzická alebo psychická, nedostatok prostriedkov na život a pod.

„Stredisko nemôže na takých prípadoch pracovať, ak nemá informácie, že také osoby žijú na území obce. Niektorých občanov, ktorí žijú v starobných domácnostiach a sú chronicky chorí, máme v evidencii, lebo cez naše stredisko realizovali niektoré svoje práva. A sú aj takí, ktorí sa k nám prihlásia dobrovoľne, alebo ich prihlási niekto z príbuzných, susedovcov a podobne. Preto aj touto cestou vyzývame všetkých, aby prihlásili takých občanov u nás. Prihlasovať môžu aj zamestnanci Domu zdravia, polície, Červeného kríža, mimovládneho sektora. Teda tá možnosť, aby sme v stredisku dostali takéto informácie, je z rôznych prameňov. A môžu sa prihlasovať priamo u nás, alebo aj elektronicky, aby sme mali čím viac informácií o dotyčných osobách. V Obci Báčsky Petrovec podľa posledného sčítania je 27 % starých občanov. Z toho 25 % sú penzisti, 2 % sú ľudia, ktorí sú evidovaní v našom systéme. Keď to zhrnieme, je to viac ako 3 000 občanov našej obce, teda ako jedna najväčšia dedina našej obce. To sú teda penzisti a chronicky chorí občania.

Stredisko má v evidencii 51 jednotlivcov starých osôb, ktorí žijú sami a ktorí dostávajú finančnú sociálnu pomoc. Z toho 30 sú nepracujúci občania, teda muži 65-roční a ženy v tej vekovej hranici, ako sa prideľuje dôchodok, a 21 občanov je starých, teda vo vysokom veku a majú choroby, ktoré ich znemožňujú pracovať, hoci patria ešte do kategórie práceschopných. Stredisko tu má úlohu vykonať zvýšenú opateru a základná opatera je tá, ktorá sa nedá uskutočniť prostredníctvom niektorých iných systémov. Ide o pomoc seniorom v ich domácnosti a takých máme na území obce 73. Táto služba pracuje na území obce od roku 2007 a je nevyhnutne potrebná pre našich starých občanov, a na nás je, aby sme ju zveľaďovali a zlepšovali a rozvíjali.“

Keď hovoríme o ustanovizniach sociálnej ochrany, populárne povedané o domovoch pre seniorov a gerontologických centrách, podľa údajov strediska toho času majú z obce 18 občanov ubytovaných v takýchto zariadeniach, ale iba gerontologického typu. Niekedy musia rýchlo konať, aby niekoho umiestnili do takého zariadenia. V takýchto prípadoch vybavujú dočasnú starostlivosť o staré osoby, teda aby občania blízki tým ľuďom zozbierali potrebnú dokumentáciu a aby stredisko ten postup zrýchlilo.

„Máme prípady, že sú naši starí občania umiestnení v súkromných domovoch pre seniorov a teraz ich máme 10. Teda spolu je to 28 občanov našej obce v sociálnej starostlivosti pre seniorov, gerontologických centrách a súkromných domovoch pre seniorov.

Snažíme sa, aby to bolo podľa možností v prostrediach bližšie našej obci. Teda sú to ustanovizne v Novom Sade, Báčskej Palanke, Apatine, vo Futogu, tiež súkromné sú v Kovačici a v Padine. Keď sú bližšie, umožňuje to používateľom takých služieb, aby mali častejšie kontakty so svojimi blízkymi, ktorí ich môžu častejšie navštevovať,“ uzavrela Drakulićová.