Ministerka poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jelena Tanaskovićová sa včera stretla so zástupcami poľnohospodárskych združení. Cieľom stretnutia bolo vyjasnenie procesu uvedenia poľnohospodárskych gazdovstiev do pasívneho stavu a hovorili aj o vyrovnaní dlhov voči fondu penzijného a invalidného poistenia, ako aj o úverovej podpore pre poľnohospodárske gazdovstvá.

Ministerka Tanaskovićová poukázala na to, že Správa pre agrárne platby doteraz neuviedla ani jedno gazdovstvo do pasívneho stavu a vydané rozhodnutia o pasívnom stave nie sú konečné a právo na odvolanie je povolené v zákonom stanovenej lehote. Zopakovala, že do pasívneho stavu budú uvedení len tí, ktorí sa pokúsili nepravdivo predstaviť súčasný stav gazdovstva.

Keď ide o úverovú podporu, na tieto účely je vyčlenených 1,2 miliardy dinárov a žiadosti sa budú predkladať do 15. októbra 2024.