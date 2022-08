V Mníchove v nedeľu vyvrcholili 25. atletické majstrovstvá Európy. Naša reprezentácia na tohtoročnom podujatí dosiahla najväčší úspech od samostatnosti roku 2006. Naši športovci získali štyri medaily – zlatú, dve strieborné a bronzovú, čo nakoniec stačilo na 13. miesto v úhrnnom poradovníku selekcií na šampionáte.

Budeme si spomínať na podujatie v Mníchove aj podľa toho, že sme mali pekný počet účastníkov vo finále, lebo okrem športovcov, ktorí získali medaily, boli tu aj ďalší, ktorí sa dostali medzi osem najlepších na kontinente.

Písali sme o veľkom úspechu Armina Sinančevića, ktorý v disciplíne vrh guľou získal striebro. Vtedy vo finále vystúpil aj Asmir Kolašinac a finišoval na ôsmom mieste.

Krátko po tejto disciplíne na rade bol aj skok do diaľky a práve v rámci neho sme boli najoptimistickejší, lebo vieme, že je Ivana Vuletová vynikajúcou športovkyňou. Bez ohľadu na to, že sa jej kariéra už pomaly, ale predsa bude chýliť ku koncu (zvlášť ak do úvahy berieme kategóriu v ktorej súťaží), Vuletova aj v Mníchove dokázala, že je jednou z najlepších v dejinách. Už roky je permanentná a neustále je medzi tými najlepšími. Veď jej prvá medaila z najväčších podujatí datuje z roku 2013 z majstrovstiev sveta v Moskve. Odvtedy ubehlo už takmer celé desaťročie a Vuletová kontinuitu dodržiava. Pribúdali medaily z európskych a svetových majstrovstiev, tiež triumfy v Diamantovej lige, ako aj tie z halových majstrovstiev. Dokonca v hale bola majsterkou Európy trikrát po sebe a tohto roku v Belehrade sa jej podarilo obhájiť titul majsterky sveta v hale.

Nezabúdame ani na olympijský bronz z Ria v roku 2016.

V Mníchove Vuletová kvalifikáciu realizovala akoby rezervovane, keďže do finále postúpila vďaka výkonu 6,67 metrov. Vo finále už v prvej sérii zaskočila 7,06 metrov, a to stačilo na zlato.

Medaily pribúdali

Ďalšie dve medaily pre našu reprezentáciu zabezpečili dve talentované športovkyne, ktoré ešte niekoľko rokov majú právo súťažiť v juniorskej konkurencii.

Fantastická Andriana Vilagošová sa krátko po obhájení titulu majsterky sveta v juniorskej konkurencii tentoraz stala vicemajsterkou Európy v hode oštepom. V Kolumbii zlato na juniorskom podujatí získala 2. augusta, predtým v Alžírsku bola zlatá na Mediteránnych hrách v júli. V Mníchove sa do finále hladko kvalifikovala a v záverečnej sérii si vybojovala striebro. Dosiahla 62,01 metra, čo je menej od jej osobného rekordu, takže v nadchádzajúcom období od tohto fantastického dievčaťa môžeme očakávať kopu úspechov a posúvanie rekordov. Na ME v Mníchove za ňou zostala aj legendárna, 41-ročná Češka Barbora Špotáková, ktorá sa uspokojiť musela bronzovou medailou. Musí uznať, že do popredia prichádzajú nové mená, lebo Adriana Vilagošová má 18 rokov a aj zlatá Elina Tzengková z Grécka má len 19 rokov.

Záver majstrovstiev spríjemnila ešte jedna mladá nádej srbskej atletiky. Ešte jedno dievča, ktoré v juniorskej konkurencii súťažiť môže ďalšie dva roky Angelina Topićová v nedeľu večer, tesne pri konci majstrovstiev, získala bronz v skoku do výšky.

Dcéra legendárneho Dragutina Topića sa tiež dostáva medzi veľkých športovcov a po bronzovej medaile z majstrovstiev sveta juniorov si zaslúžila rovnakú medailu aj v Mníchove. Vo finále hladko zdolala prekážky a zastavila sa na 1,93 metra.

Nezabudnime ani na jej nedávny úspech z Jeruzalema, keď na ME športovcov do 18 rokov získala zlatú medailu.

Teda, keď zhrnieme, môžeme byť veľmi spokojní. Naši športovci boli výborní. Na prvom mieste finišovalo Nemecko, lebo malo najviac zlatých medailí – sedem. Nasleduje Veľká Británia, potom aj Španielsko, Grécko, Holandsko a Poľsko.

O aký úspech našich športovcov ide potvrdzuje aj skutočnosť, že za nami zostali atletické veľmoci akými sú Turecko, Francúzsko, Maďarsko a Česko.

Nasledujúce majstrovstvá Európy v atletike prebiehať budú o dva roky. Hostiteľom bude taliansky Rím a už teraz sa plánuje, že podujatie prebiehať bude v júni roku 2024. Termín bude trochu posunutý pre Olympijské hry v Paríži. Z atletického hľadiska už teraz optimisticky čakáme aj na tie podujatia.