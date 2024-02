Pokrajinský sekretariát kultúry, verejného informovania a vzťahov s náboženskými spoločenstvami dnes vyhlásil súbeh na spolufinancovanie projektov tvorby mediálnych obsahov z oblasti verejného informovania.

Ako pre náš portál povedal Dragan Draparić, pomocník pokrajinského tajomníka, súbeh potrvá do 1. apríla. „Zákon je pozmenený, ako aj pravidlá súvisiace so zákonom o financovaní médií, a z toho dôvodu je aj text súbehu obsiahlejší než to bolo doposiaľ. Preto vyzývam všetkých zainteresovaných, aby pozorne čítali text súbehu a predkladali svoje návrhy projektov,“ povedal Draparić.

Súbeh je určený pre súkromné médiá a mimovládne a iné neziskové organizácie, teda nie je určený pre médiá, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu AP Vojvodiny.