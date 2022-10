Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny oznamuje, že v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2022, udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Súbeh bude otvorený 10. októbra a potrvá do 1. novembra.

Podmienky pre uchádzačov: znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením); orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky); úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy.

Uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra.

Potrebné doklady /fotokópie/: výpis z matriky narodených – skenovaný; vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami); kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške; skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že chodil do slovenskej školy alebo na hodiny slovenčiny; prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky).

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať výlučne elektronicky na mail stipendia.nrsnm@gmail.com.