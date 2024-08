Klimatické zmeny narušili kalendár poľnohospodárov. Z jesennej sejby sa stala letná. Kombajny namiesto v polovici októbra už teraz zbierajú cukrovú repu. Odborníci očakávajú o 25 až 30 percent nižšie výnosy. To isté platí pre kukuricu a slnečnicu, ktorých dozretie bolo evidované tiež o mesiac a pol skoršie. Agroekonomický analytik Žarko Galetin pre RTS dnes uviedol, že škody v dôsledku sucha dosahujú približne pol miliardy eur.

Galetin v programe RTS uviedol, že od začiatku 21. storočia až dodnes máme v poľnohospodárstve kumulatívne škody v dôsledku sucha vo výške asi sedem miliárd dolárov.

„Nepamätám si, že by sa cukrová repa niekedy zbierala takto skoro. Zber kukurice je už takmer do polovice ukončený. Vlani sme mali solídnu úrodu kukurice okolo 7,2 tony z hektára a tento rok by sme sa mali uspokojiť s piatimi z hektára,“ uvádza Galetin.

Novosadský agroekonóm sa domnieva, že hoci je aj úroda menšia, to neznamená, že sa zvýši nákupná cena, pretože obilie je burzový tovar a jeho cena závisí od globálnej ponuky, ale aj od globálnych dianí, prevažne vojnových konfliktov.