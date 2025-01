Štvrtý ročník Novosadských divadelných hier sa uskutoční od 7. do 11. mája a v programe bude mať 11 predstavení pre deti a mládež. Okrem súborov z Belehradu a zo susedných krajín na javisku Divadla mladých v Novom Sade budú hosťovať aj divadelníci z Česka, zo Španielska, z Francúzska a z Kanady.

Organizátori tohto medzinárodného festivalu oznámili, ktoré predstavenia sú vybrané do tohtoročnej programovej selekcie. Ide o tieto divadelné hry: Tihi Magbet (Divadelný súbor La Fille Du Laitier v Kanade), Ne čekaj me (Divadelný súbor La Neige sur les cils vo Francúzsku), Lenčina tajna (Državno lutkarsko pozorište Stara Zagora v Bulharsku), Putování dobrého Hanse Böhma Evropou (Divadlo Alfa Plzeň v Česku), Avanture Maloga Juju (Gradsko kazalište lutaka Rijeka v Chorvátsku), Blup (Kuskus Institut, Art produkcija Ljubljana v Slovinsku), Sjaj zvezda na plafonu (Malé divadlo Duška Radovića v Belehrade), Misto di raste lavandulilili (Kazalište lutaka Zadar v Chorvátsku), Pilot a Malý princ (Divadlo loutek Ostrava v Česku), Klik (Divadlo Trukitrek, Ciutadella de Menorca v Španielsku) a Pan (Teáter Plus, Gijón, v Španielsku).

Festival Novosadské divadelné hry vznikol pred niekoľkými rokmi s cieľom prezentovať kvalitné profesionálne divadelné predstavenia pre deti a mládež. S ohľadom na to, že pred nami je už 4. ročník festivalu, možno konštatovať, že toto podujatie ide v správnom smere.