Medzinárodný festival umeleckej hudby Novosadské hudobné slávnosti – Nomus 2022 sa bude konať v Novom Sade od 20. do 27. októbra. Ako odznelo na tlačovej konferencii, počas ôsmich dní privíta Nový Sad významné súbory a sólistov z našej krajiny, Španielska, Talianska, Nemecka, Brazílie, Rakúska, Veľkej Británie, Belgicka a Tuniska.

Programy sa budú konať v Synagóge a v Srbskom národnom divadle.

„O Nomuse je vždy radosť hovoriť, pretože každý rok sa tomuto festivalu darí produkovať skutočne kvalitný umelecký obsah a uspokojiť aj ten najnáročnejší hudobný vkus. Sme radi, že osem dní bude v Novom Sade stredobodom pozornosti hudba a že diváci budú mať možnosť zažiť to najlepšie v umeleckej hudbe, ale aj v sprievodnom obsahu. Budeme hostiť súbory z mnohých krajín, a to všetko má tento rok mimoriadny význam, pretože sme Európskym hlavným mestom kultúry. Počas Nomusu budeme aj hlavným mestom umeleckej hudby a veľmi nás teší, že takýto program tvorí jadro novosadského kultúrneho preukazu. Nomus je naša značka, niečo, čo naozaj stojí za to a ukazuje, že ako mesto si skutočne zaslúžime európsku a svetovú pozornosť v oblasti kultúry,“ povedal Dalibor Rožić, člen Mestskej rady pre kultúru.

Organizátori festivalu informovali, že na tohtoročnom Nomuse zahrajú tri veľké domáce súbory. Sú nimi Vojvodinský symfonický orchester a Symfonický orchester Rádio-televízie Srbska s renomovanými sólistami zo zahraničia, ako aj Orchester opery Srbského národného divadla, ktorý bude významným účastníkom a spoločníkom predstavenia bábkového súboru Per Poc zo Španielska.