Týždeň po maturantoch všeobecného odboru na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci maturovali aj žiaci odborného smeru. Ide o kuchárstvo a je to už tretia generácia kuchárov, ktorá po trojročnom školení ukončila svoje vzdelávanie na petrovskom gymnáziu.

Včera popoludní sa naposledy zoskupili v slávnostnej sieni gymnázia, aby si prebrali diplomy o ukončení odboru. Krásnou hudbou a primeranou básňou sa im prihovorili žiaci: Ema Pudelková s básňou Domov kráča trieda Kamila Peteraja a trio, Lucia Stajićová na husliach, Zoran Mitić na gitare a Andrej Struhár na klavíri im zahrali skladbu Yesterday skupiny The Beatles.

Riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská sa najprv prihovorila prítomným rodičom a potom aj samotným žiakom: „Vážení žiaci, ešte mnoho pekných slov si dnes povieme, možno sa aj nejaká slzička vynorí. Niekto si pripomenie chvíle z hodín výučby, niekto z prestávky, niekto sa obzrie za svojou izbou v žiackom domove. Tretia generácia trojročného kuchárskeho odboru v slovenskom vyučovacom jazyku na Gymnáziu Jána Kollára dnes končí svoje vyučovanie: 3. k trieda. Je vás 27 žiakov. K záverečnej skúške pristúpili všetci žiaci a úspešne ju zložili. Priemerná známka triedy je 4,15, teda veľmi dobrý. Vy ste boli veľmi dobrí v celom období nášho spoločného nažívania v škole. Známky? Tie dnes nie sú dôležité. To sú iba čísla vypísané na papieri. Vedomosti a zručnosti sú niečo iné. Život je niečo iné. Vaše povolanie je už určené, je to kuchárstvo, znamená, že budete pripravovať jedlá a pochúťky a preto si vás všetci labužníci obľúbia. Je to deficitné povolanie. Ľudia si vás budú vážiť.“

Počas školenia boli neprajné podmienky, v skutočnosti mali iba jeden celý školský rok v normálnom tvare, lebo hneď v prvom ročníku nastúpila pandémia. Aj oni, ako aj iní žiaci, sčasti boli ukrátení o kvalitnejšiu úroveň vzdelania skrze týchto dôvodov. Našťastie, mohli svoje praktické zručnosti čiastočne doplniť v reštauráciách. „Verte mi, všetko to, čo vám chýba v praxi, rýchlo vynahradíte. Základy ste získali, iba sa treba zdokonaliť. Nikto sa v škole všetko nenaučil. Potrebná je práca, čas a trpezlivosť. Taktiež bolo aj rozčarovanie, zvlášť z neúspešne realizovaného odchodu na praktické uschopňovanie do Grécka, za čo sme sa všetci zakladali a vynaložili maximálne úsilie. Objektívne okolnosti znemožnili realizáciu tej cesty. No, stáva sa to. Vám sa istotne v budúcnosti podarí dostať sa na rôzne pracovné miesta, aj do zahraničia. Táto profesia je žiadaná. A dobre platená. Preto, milí žiaci, nedajte sa, postavte si svoj cieľ a sledujte ho,“ poručila žiakom riaditeľka Vrbovská.

Triedna profesorka Adriana Halajová maturantom kuchárom podelila diplomy a uznania. Tie boli na podstavci so stužkou v tvare torty, ktorú takto naposledy symbolicky vytvorili. Okrem iných darčekov triedna profesorka každému žiakovi odovzdala i osobnú varešku s menom žiaka.

Na záver sa žiaci s triednou profesorkou presťahovali do zborovne, kam si posedeli, vybavili si všetky formality s diplomami a rozlúčili sa v priateľskej atmosfére.