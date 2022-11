Doček, Vila a Zastave budućnosti sú tri umelecké festivaly vytvorené v rámci projektu Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry, ktoré sú medzi siedmimi festivalmi zo Srbska nominovanými na najlepšie európske festivaly v roku 2022, v rámci 12. ročníka European Festival Awards.

Vďaka desaťročnej Stratégii rozvoja kultúry mesta, prvej svojho druhu prijatej v Srbsku prostredníctvom projektu Európske hlavné mesto kultúry, po pandémii koronavírusu sa podarilo v Novom Sade rozvinúť inovatívne živé festivaly, ktoré vynikajú nielen kombináciou rôznych druhov umenia, ale aj strategickým rozvojom publika a obsahu pre najrozmanitejších návštevníkov, ako aj decentralizáciou kultúry, teda objavovaním a aktivizáciou potenciálu rôznych lokalít a priestorov v meste a okolí.

Na European Festival Awards, prvom po pandémii koronavírusu, je Doček nominovaný v kategórii Best Indoor Festival, Vila v kategórii Best New Festival. Keď ide o festival Zastave budućnosti, diváci nemajú možnosť hlasovať, pretože je tento festival v špeciálnej kategórii, ktorá je špeciálne vytvorená na rok 2022 ako Európsky rok mládeže, kde rozhoduje výlučne porota.

Nominované sú aj ďalšie srbské festivaly – Exit v kategórii Best Major Festival, Lovefest v kategórii Best Medium Festival, Arsenal Fest za Best Small Festival a No Sleep v kategórii Best Indoor Festival.

Hlasovanie prebieha na webovej stránke European Festival Awards.