Naša futbalová reprezentácia aj v budúcom vydaní UEFA Ligy národov hrať bude v najvyššej A triede. Srbsko si totiž v dvojzápase s Rakúskom vybojovalo obstátie v najvyššej lige vďaka úhrnnému triumfu výsledkom 3 : 1 a po tom, čo naši v Belehrade v odvetnom stretnutí dosiahli triumf po remíze vo Viedni.

Treba byť objektívny a povedať, že Rakúsko v obidvoch dueloch malo oveľa viac času aktívnej hry loptu vo svojom „vlastníctve“, ale je to márne, keďže úhrnný triumf dosiahla naša reprezentácia a ako sme spomenuli, má zabezpečenú najmenej ešte jednu sezónu v Lige národov medzi tými najlepšími.

Z týchto stretnutí s Rakúskom je práve pozitívny výsledok viac-menej aj jediným pozitívom, lebo je stále prítomný dojem, že sa hra našej reprezentácie veľmi nemenila, štruktúra je jasná a každý trochu lepší súper na našu taktiku má pripravenú vhodnú reakciu či odpoveď. Keď máme šťastie dosiahneme lepší výsledok, tak ako proti Rakúsku.

V podstate môžeme byť veľmi spokojní z toho, že loptičky pri žrebovaní spojili práve tieto deve reprezentácie. Potvrdilo sa, že nám Rakúšania proste vyhovujú a neberúc do úvahy prehry v priateľskom stretnutí a v kvalifikácii na MS 2018, ktoré nakoniec na náš postup nevplývali, proti Rakúšanom dosahujeme pozitívne výsledky.

Teda ako nám niektoré reprezentácie nevyhovujú (ako napríklad Dánsko, s ktorým v poslednom období nijako nemôže dosiahnuť pozitívny výsledok), sú niektoré, ktoré nám pasujú a jednou z nich je teda aj Rakúsko.

Aj vo vydaní Ligy národov 2026/2027 bude Srbsko v A triede a pri žrebovaní skupín budeme v treťom výkonnostnom klobúku, spolu s Belgickom, Anglickom a Nórskom. No, samozrejme, predtým je ešte mnoho povinností a ako prvá nasleduje kvalifikácia na Mundial 2026 v Spojených štátoch amerických, Kanade a v Mexiku.

Pre Ligu národov a súboje s Rakúskom bolo Srbsko v marcovom cykle kvalifikácie znemožnené hrať vo svojej kvalifikačnej skupine K. To znamená, že naša reprezentácia boj o postup na svetový šampionát otvorí v júni a prvým rivalom bude Albánsko. Ten zápas zohráme za chotárom, a potom tiež v júnovom termíne na domácej pôde uvítame Andorru.

Kvalifikácia na Mundial sa začala aj v Európe

Inak ostatné reprezentácie v našej skupine hrali v marci a dosiahnuté boli očakávané výsledky. Anglicko je už teraz v čele skupiny s maximálnym výkonom po triumfoch nad Albánskom a Lotyšskom. Spomenuté dve selekcie dosiahli polovičné výkony a triumfy dosiahli proti outsiderovi Andorre, ktorá v úvodných kolách zažila dve prehry.

Po jún zostalo dosť času, hráči budú unavení na konci sezóny, ale ako naši, tak aj reprezentanti našich súperov, takže takéto alibi v prípade slabých výkonov neprichádza do úvahy. Obozretnosť je nevyhnutná, lebo nás naši futbalisti na to zvykli. Po veľmi dobrých vydaniach v kvalifikácii na MS 2022 a v Lige národov 2022/2023 sme začali byť nereálni a namýšľali sme si, že budeme majstrami sveta. Rýchlo sme sa vrátili do reality a asi si znovu uvedomujeme, že sme skôr priemernou európsku reprezentáciou. Pochopili to fanúšikovia, takže aj štadión Rajka Mitića v odvetnom stretnutí s Rakúskom nebol ani približne plný, ako na niektorých iných zápasoch.

Keď sa nazrieme na ostatné výkony, treba podčiarknuť, že v semifinále Ligy národov na turnaji v Nemecku zohrajú v júni Nemecko – Portugalsko, ako aj Španielsko – Francúzsko. Štvrťfinále ponúklo veľmi zaujímavé súboje, tri zo štyroch zápasov smerovali do predĺžení a o víťazoch dvoch rozhodlo strieľanie penált.

V kvalifikácii na Mundial treba zdôrazniť dobré otvorenie Bosny a Hercegoviny, ktorá dosiahla dva úvodné triumfy, rovnako pochodilo aj Poľsko vo svojej skupine.

V ostatných kvalifikačných zónach sa tiež hralo. Japonsko je prvou selekciou, ktoré si postup zabezpečilo z kvalifikácie. Po dnešných zápasoch v ázijskej zóne situáciu riešenú môžu mať aj Irán a Uzbekistan, lebo pred ostatnými selekciami v skupine A majú úctyhodný náskok.

V africkej zóne, aj keď tieto tímy pred sebou majú ešte tri či štyri zápasy, sa pomaly črtajú mužstvá, ktoré na Mundiale pravdepodobne hrať budú. Sú to predovšetkým Ghana, Tunisko a Maroko.

V Oceánii je základná fáza skončená a už teraz je jasné, že na Mudniale vystúpi Nový Zéland, lebo vo finále play-off prekonal Novú Kaledóniú, ktorá opravnú šancu bude mať v interkontinentálnej play-off.

Po dnešnom 14. kole v zóne CONMEBOL (Južná Amerika) sa tiež môžeme dozvedieť mená tímov, ktoré si aj matematicky už teraz postup vybojujú. Najbližšie k cieľu sú Argentína, Ekvádor a Brazília.

Po marcovom cykle kvalifikácia na najväčší svetový futbalový turnaj pokračovať bude v júni, keď ju, ako sme spomenuli, otvorí aj naša reprezentácia.