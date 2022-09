Nový školský rok sa aj v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci začal vo štvrtok 1. septembra. Žiaci prvých ročníkov sa zoskupili pred hlavným vchodom gymnázia a usmernili ich do Slávnostnej siene, kde sa prihovorili riaditeľka a triedni profesori. Žiaci vyšších ročníkov prišli na prvú hodinu do učebne triedneho profesora. Na nej dostali rozvrh hodín a predmetní profesori ich neskôr informovali o učebniciach.

O tom, ako začali nový školský rok 2022/2023, pohovorili sme si s riaditeľkou školy Jarmilou Vrbovskou.

– Na začiatku tohto školského roka sme mali 86 prvákov, medzitým sa ten počet aj menil. Teraz máme 4 triedy prvákov, vo všeobecnom odbore v slovenskej triede je 28 žiakov, v srbskej 20, potom máme 20 žiakov na elektrotechnike informačných technológií po slovensky a tiež 15 kuchárov vyučujúcich sa po slovensky. V škole spolu máme 14 tried, z toho 10 v slovenskom vyučujúcom jazyku a 4 triedy gymnázia v srbskom vyučujúcom jazyku, po jednu od 1. do 4. ročníka. Žiaľ, z tých 10 slovenských tried máme čoraz menej žiakov všeobecného odboru. Žiaci sa teraz viac orientujú na odborné školy. Tak máme trojročný odbor a tri triedy kuchárov a 2 triedy informatikov. Zostalo nám len 5 tried klasického gymnázia po slovensky. Maturantov teraz budeme mať iba 2 triedy, slovenskú a srbskú s malým počtom, iba 43 žiakov. Triedni profesori prvákov sú Ján Kopčok, Tatiana Juríková-Marčoková, Jaroslav Grňa a Goran Gašparovski.

Vypozorovali sme, že ste robili nábor žiakov, mnoho bolo aj organizovaných návštev gymnázia z iných miest. Nakoľko to zabralo?

– Áno, nábor sme robili v každej dedine. Napr. Pazovčanom sme sa osobitne venovali projektom, návšteva sa vydarila, ale, žiaľ, ani jeden žiak u nás v tomto školskom roku sa z Pazovy nezapísal. Vidno, že nám ubúdajú žiaci z tohto prostredia. Nových žiakov máme z 13 prostredí. Najviac žiakov prišlo z Petrovca – 23, z Kysáča a z Nového Sadu po 14, z Kulpína a Maglića po 7, z Hložian 6, z Pivnice a Silbaša po 4, zo Selenče 3, zo Sriemskej Kamenice a Aradáča po 2 a po 1 žiak z Padiny a Jánošíka. Tak ako aj vlani, aj tohto roku sa nám podarilo odborne kryť všetky predmety v slovenskom vyučovacom procese s kádrami, ktoré ovládajú slovenčinu.

Leto sa bežne využíva, aby sa v škole vykonali renovačné práce. Čo u vás je v tomto ohľade novinkou?

– Hlavne bežné líčenie učební a taká hlavná oprava bola v dvoch etapách. Druhá etapa bola v učebni biológie, kde sme si vlani zaobstarali kachličky a teraz sme vykachličkovali podlahu. V žiackom domove sa líčila a upravila omietka a dokúpili sa všetky nevyhnutné zariadenia, tie sú definované štandardmi. Kúpili sme aj ďalšie pomôcky – 5 notebook počítačov pre informatikov, aby mali mobilnú učebňu. Niektoré väčšie investície, ktoré sme plánovali, ešte sme nezrealizovali, lebo čakáme na už povolené prostriedky. Ide o výmenu hlavných vchodových dverí na profesorskom vchode, tiež objednávka kvalitného počítača. Máme niektoré projekty, ktoré čakajú na schválenie. Je to o výmene strechy na pavilóne a na 15 ďalších počítačov. Získali sme prostriedky aj na zdokonaľovanie profesorov, 2 semináre sú už zrealizované.

Celý rozhovor si možno prečítať v tlačenej podobe Hlasu ľudu.