Zasadnutie Správnej rady a potom aj zhromaždenia MSS sa uskutočnilo v ten istý deň – 26. marca v Kovačici v priestoroch kovačického evanjelického cirkevného zboru.

Prítomných matičiarov zo všetkých kútov Vojvodiny pozdravil predseda MOMS Kovačica Pavel Baláž a podnetnými slovami sa prihovorili aj kovačický kňaz Martin Bajza, predseda Miestneho spoločenstva v Kovačici Adam Jonáš a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Po tom, čo minútkou ticha vzdali poctu nedávno zosnulému podpredsedovi MSS Jánovi Kolárikovi a iným matičiarom, ktorí umreli v období medzi dvomi zasadnutiami, začala sa aj pracovná časť zasadnutia správnej rady.

Zúčastnili sa jej predstavitelia 19 MOMS z aktívnych 25. Správu o činnosti MSS v minulom roku a finančnú správu správna rada schválila jednohlasne a bez rozpravy. Jednohlasne schválila aj správu dozornej rady a inventúrnej komisie. Hladina sa trochu rozvírila pri bode venovanom plánu práce Matice na tento rok. Totižto odznel návrh Ivana Zafirovića z Vojlovice, aby sa Matica pokúsila aspoň raz v roku v každom MOMS zorganizovať jeden program a tak podnietiť do činnosti tamojších Slovákov, vplývať na ich povedomie a oživiť činnosť toho MOMS, „aby sa nám nestalo“, ako povedal Zafirović, „že sa počet aktívnych MOMS bude stále zmenšovať“. Viacerí účastníci v rozprave potom tento návrh ocenili ako dobrý, ibaže ako obmedzujúci faktor vyzdvihli nedostatok prostriedkov, vzhľadom na to, že Matica nemá stále financie a že sa jej aktivity financujú hlavne z projektov na konkrétne podujatia. Odznel aj návrh, aby sa rozšírila spolupráca s Hlasom ľudu tak, aby Matica v tomto týždenníku mala svoju pravidelnú stranu či kroniku, v ktorej by sa zviditeľnila činnosť aj tých najmenších MOMS. V súvislosti s týmto bolo počuť aj mienky, že sa Hlas ľudu snaží sledovať všetky udalosti Matice a MOMS, o ktorých dostane informácie, že sa organizujú, a ako pozitívny príklad sú uvedené medailóniky, ktorými sú slovom a fotografiou predstavené všetky MOMS v Srbsku. Obe tieto iniciatívy sa však stali súčasťou plánu práce na tento rok. Správna rada schválila aj návrh na matičné uznania so sugesciou, aby MOMS do budúcna navrhovali jedného, prípadne dvoch členov, aby sa veľkým počtom navrhnutých neznehodnocovali tieto odmeny.

V bode venovanom iným otázkam a návrhom predseda MSS Branislav Kulík informoval, že v súlade so svojimi oprávneniami namiesto doterajšieho podpredsedu zosnulého Jána Kolárika za podpredsedníčku MSS pre Banát vymenoval Jarmilu Hromčíkovú z Bieleho Blata. Informoval tiež, že predsedníctvo utvorilo pracovné teleso v zložení: Vladimír Tárnoci, predseda legislatívnej komisie, Miroslav Vitéz a Ján Brtka, ktorý bude mať na starosti prinavrátenie matičného majetku. Je tiež rozhodnuté, že členské namiesto doterajších 100 do budúcna bude 200 dinárov na osobu.

ZHROMAŽDENIE MSS

Na úvod zasadnutia zhromaždenia, ktoré sa konalo po zasadnutí SR, predseda MSS Branislav Kulík povedal, že týmto zasadnutím v Kovačici Matica vzdala úctu Kovačičanom v ich jubilujúcom roku a tým aj prispela k celoročným oslavám.

V pokračovaní delegáti 20 miestnych odborov schválili všetky dokumenty týkajúce sa činnosti a fungovania MSS v rovnakom znení, v akom ich schválila aj SR. Schválený bol aj návrh na zmenu členského a pritom bola doriešená aj dilema, či členské platia aj deti, čiže vysvetlené je, že v procese získania osvedčenia zahraničného Slováka každý uchádzač musí byť členom Matice, čiže neplatí viac kategória rodinného členského, čo znamená, že by členské platili aj malé deti, ak ich rodičia prihlásia ako členov. Teda do budúcna aj mladistvé osoby budú platiť členské rovnako ako dospelí v sume 200 dinárov.

Predseda MSS informoval, že v rámci SNS je v pláne usporiadanie vedeckej konferencie pri príležitosti 30. výročia obnovenia SNS a 90 rokov od založenia MSJ. Konferencia bude venovaná návrhom, ktorým smerom by sa MSS mala posúvať. Prebiehať bude pod názvom Poslanie, výzvy a budúcnosť. Predstaviteľ báčskopalanského MOMS vyzval predstaviteľov MOMS, aby študentov zo svojho prostredia zaslali na Stretnutie študentov, ktoré sa organizuje v tomto meste, keďže sa počet účinkujúcich z roka na rok zmenšuje. Odznel aj návrh, aby študenti boli oslovení, či sa zúčastnia tejto konferencie, a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová konštatovala, že je evidentné, že nemáme mládež a že treba študentov zavolať a pripomenúť im, že im NRSNM pomáhala, a pomáha, a že sa od nich očakáva, aby aj oni pomohli pri významných udalostiach, dokonca aby sa zapojili do činnosti a jedného dňa prebrali činnosť aj v Matici a aj v NRSNM. Odznel aj návrh, aby výstava venovaná obnoveniu Matice, ktorá pre pandémiu v roku 2020 neuzrela svetlo sveta, bola zorganizovaná hoci aj s malým oneskorením. Matičný turnaj toho roku bude v Kovačici, roku 2023 v Kysáči, ktorý oslávi 250 rokov od príchodu Slovákov, a o organizáciu turnaja v roku 2024 záujem prejavila Ľuba.

Na záver predseda MSS informoval prítomných s odkazom predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že pokiaľ miestne odbory nedodajú reálne zoznamy svojich členov, čiže zoznamy, ktoré sú číslované a z ktorých vidno, odkedy je niekto členom MSS, z územia toho MOMS nebudú akceptovať matičné potvrdenie o slovenskej príslušnosti, a tým činom nezískajú osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. V súvislosti s tým predseda Kulík vyzval miestne odbory, ktoré to neurobili, aby v čím kratšej lehote túto svoju povinnosť vykonali.