V júni t. r. sa začal veľký umelecký maratón venovaný tretiemu výročiu úmrtia staropazovského rodáka Pavla Popa (1948 – 2019), známeho novosadského akademického maliara a grafika, a to v rámci projektu Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry. Po akciách predstavovania veľkých diel tohto umelca na viacerých výstavách v Novom Sade a v Sriemskych Karlovciach umelecký maratón zavítal aj do Starej Pazovy, do jeho rodiska. Výstavy organizuje rodina Pavla Popa s pomocou priateľov.