Veľa ľudí má v skriniach veci, ktoré nenosí a ani nosiť nechce. Riešením tohto problému je upcyklácia oblečenia, vďaka ktorej môžete mať štýl a prispejete k záchrane planéty, uvádza sa na stránke klocher.sk.

Každý rok sa vo svete vyrobí a predá veľké množstvo oblečenia. Výpredaje nalákajú na nákup a ľudia bezhlavo nakupujú nové trendy kúsky. Skrine sa tak plnia oblečením, ktoré si niekedy neoblečieme celé roky.

Recyklujte, prešívajte, bavte sa

Tento spôsob úpravy oblečenia poznali aj naše staré mamy a mamy. Zručne menili staré a veľké kusy oblečenia na niečo nové, krásne a zaujímavé, čím vlastne tiež udávali nové trendy. Pod pojmom upcyklácia si môžeme predstaviť použitie už použitého materiálu bez toho, aby sa znehodnotila jeho kvalita a jeho zloženie. Ide o kreatívne prerábanie staršieho, príliš veľkého či malého oblečenia. Módne štýly sa neustále vracajú, takže práve skrine našich mám môžu byť perfektnou inšpiráciou.

Z dlhých riflí môžu byť krátke, zo starých šiat elegantná sukňa, z rifľovej bundy zasa nová kabelka. Staré oblečenie poskytuje veľa možností, ako si urobiť niečo milé do domácnosti. Napríklad z ponožiek sa dajú ušiť milé zvieratká alebo bábky. Dôležité je, aby sa z vecí, ktoré mali skončiť ako textilný odpad, vytvorilo niečo nové s minimálnym odpadom.

Inšpirácií je veľa

Na internete nájdete čoraz viac blogerov, influencerov aj obyčajných ľudí, ktorí sa intenzívne zaoberajú filozofiou životného štýlu bez odpadu – zero waste. Delia sa o svoje nápady, tipy a triky.

Staré oblečenie nevyhadzujte

Nezaujala vás upcyklácia oblečenia, ale neviete, čo s ním? Určite ho nevyhadzujte do koša. Môže sa s ním urobiť mnoho dobrých skutkov. Zistite, či vo vašom meste nie je charita alebo azylový dom. Ak chcete niektoré pekné kúsky speňažiť, predajte ich do second handu.

