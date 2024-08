V pondelok na tenisových kurtoch v New Yorku odštartoval aj posledný Grand Slam turnaj sezóny, US Open. Zdá sa, že sme sa veľmi rýchlo dostali ku koncu ôsmeho mesiaca v roku, a tým aj k záverečnému GS v sezóne.

Po podujatí v americkom veľkomeste sú pred nami už iba Masters podujatia zo série 1000 v Šanghaji a Paríži, tiež niekoľko vydaní zo série 500 a v novembri aj záverečný turnaj najlepších v sezóne v Turíne. No dovtedy je ešte času dosť, možno očakávať aj prípadné zmeny na ATP poradovníku, ale v pokračovaní sa už sústreďme na US Open.

Na turnaji je aj prvý hráč sveta Jannik Sinner, za ktorým je veľká dopingová aféra a údajne by sa celý prípad mal vyšetrovať už počas trvania podujatia v New Yorku. Môže sa udiať, že Sinner bude suspendovaný na dlhšie obdobie, keďže bolo dokázané, že v Sinnerových testoch až dvakrát odhalili používanie nepovolených látok.

V takej atmosfére čaká Talian na zápas prvého kola US Open proti Mackenziemu McDonaldovi z USA a už v pondelok večer sa dozvieme, či psychologický nátlak má vplyv na Taliana.

Treba spomenúť to, že naši tenisti odštartovali veľmi úspešne. V prvom kole Miomir Kecmanović prekonal Yoshihita Nishioku z Japonska. V stretnutí bolo 2 : 2 na sety, ale v piatom japonský hráč to musel vzdať pre zranenie. Kecmanović v druhom kole zohrá s 18. nasadeným, Talianom Lorenzom Musettim, ktorý na nedávnom Wimbledone postúpil až do semifinále, kde vypadol proti Novakovi, kým na Olympijských hrách v Paríži získal bronz, tiež po prehre v semifinále proti Đokovićovi.

To znamená, že je v dobrej forme a pred Kecmanovićom bude veľká výzva.

Spomenutý Nole v utorok vo včasnom termíne porazil Radu Albota z Moldavska, presvedčivo 3 : 0 na sety a postúpil do druhého kola. V tom smeruje na ďalšieho nášho hráča, keďže žreb rozhodol, že si v druhom kole sily zmerajú Novak Đoković a László Györe, ktorý v prvom kole prekonal Jana-Lennarda Struffa z Nemecka, ktorý je v danom momente oveľa vyššie umiestnený na ATP rebríčku ako náš hráč.

Potenciálne môže dôjsť k ešte jednému stretnutiu srbských tenistov v druhom kole – udeje sa tak, ak Hamad Međedović prekoná Maďara Fábiána Marozsána a ak Dušan Lajović porazí Daniila Medvedeva. Obidvaja naši hráči sú však v týchto stretnutiach outsidermi.

Z 32 nasadených tenistov spomeňme to, že zatiaľ dvaja vypadli v prvom kole, Dán Holger Rune a Alexander Bublik z Kazachstanu.

Treba zdôrazniť aj to, že Novak v New Yorku obhajuje titul, a tým aj celých dvetisíc bodov. V prípade, že nevyhrá aj tentoraz a jeho najbližší prenasledovatelia na ATP rebríčku prekročia prvé kolá, môže sa udiať, že Đoković klesne až na piate či šieste miesto. Na to je potrebné, aby sa zosúladilo niekoľko faktorov.

V druhom kole je duel Đoković – Györe v stredu o 17. hodine podľa stredoeurópskeho času.

WTA časť US Open

Od chvíle, keď kariéry ukončili Jelena Jankovićová a Ana Ivanovićová, sme už nemali tenistku na ich úrovni. Možno je preto aj nespravodlivo ženský tenis v našej verejnosti sčasti zanedbaný. Tohto roku na US Open v hlavnom žrebe nie je ani jedna naša tenistka. Nemáme ani hráčku v Top 100 a najbližšie k tomu je Olga Danilovićová, ktorá je na 110. pozícii. Ona však na US Open vypadla ešte vo štvrťfinále kvalifikácie. Rovnako pochodila aj Nina Stojanovićová, takže tieto dve tenistky boli jediné, ktoré tohto roku v New Yorku hrali, ale príliš slabo.

Titul v dámskej konkurencii obhajuje Američanka Coco Gauff, ktorá je tentoraz tretia nasadená na turnaji.

V prvom kole sú eliminované, ale bez boja, deviata nasadená Maria Sakkariová z Grécka a Ons Jabeur z Tuniska. Sledovať budeme výkony Donny Vekićovej z Chorvátska, ktorá na olympijskom turnaji získala striebro, na Australian Open v minulom roku hrala v štvrťfinále a na tohtoročnom Wimbledone v semifinále.