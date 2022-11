Misia potrvá 42 dní, preletí 2,1 milióna kilometrov, obehne Mesiac a uskutoční dva „nízke“ prelety 100 kilometrov nad povrchom Mesiaca.

Debutový let SLS (misia Artemis I) s troma testovacími figurínami na palube kozmickej lode Orion je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis, ktorého cieľom je po viac ako 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca.

USA naposledy vyslali svojich astronautov na Mesiac v rokoch 1969-1972.

